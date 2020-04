Coldiretti dona dolci pasquali a medici e infermieri di Terapia Intensiva dell’ospedale di Ravenna

Coldiretti Ravenna e il Mercato Contadino Coperto di Campagna Amica di via Canalazzo 59 protagonisti di un gesto di vicinanza e solidarietà a favore di chi, ogni giorno, rischia la vita per curare i cittadini. Dopo aver aderito alla raccolta fondi ‘Aiuta l’Ausl Romagna, sostieni il tuo ospedale’, Coldiretti Ravenna ha donato questa mattina, 11 aprile, un carico di colombe made in Italy a medici e infermieri del Reparto di Rianimazione-Terapia Intensiva dell’ospedale Santa Maria delle Croci.

“Abbiamo voluto donare al reparto una ‘Pasqua 100% italiana’ – afferma il Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte – per ringraziare con un po’ di dolcezza ad origine garantita il personale sanitario ravennate, in prima linea ormai da settimane per combattere il virus e curare i nostri concittadini”.

“Le colombe consegnate – informano da Coldiretti – sono realizzate con materie prime di origine agricola 100% italiane, a partire dal grano Giorgione, varietà di frumento tenero che rende unica questa ricetta artigiana. Un dono, quindi, che rientra anche nella mobilitazione #MangiaItaliano che la nostra associazione porta avanti in difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro. Sempre sul fronte della solidarietà, abbiamo lanciato tra dipendenti e associati la campagna ‘ColdirettiXRavenna’ invitandoli a tendere la mano a chi lavora giorno e notte per salvare vite umane.”

“È la stessa agricoltura, d’altronde – commenta il Direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini – che ci insegna, ogni giorno, l’amore per la vita.” Per aderire alla raccolta fondi è possibile donare mediante bonifico sul conto corrente Ausl IBAN IT34W0306913298100000300064 indicando nella causale. ‘Emergenza sanitaria Coronavirus’, le generalità di chi effettua il versamento e l’ambito al quale si vuole donare (Ospedale Ravenna, Rianimazione Ravenna).

“I fondi raccolti – continuano da Coldiretti – verranno utilizzati per acquistare strumentazione già utile oggi, ma che di certo arricchirà e completerà la dotazione di reparto e ospedale anche per il prossimo futuro. Inoltre, al fine di affrontare la crescente emergenza alimentare, gli agricoltori ravennati del Mercato Contadino coperto di via Canalazzo 59, aderenti alla rete a km zero di Campagna Amica, hanno promosso l’iniziativa ‘Spesa sospesa del contadino’. Le modalità per effettuare le donazioni sono due: con una libera donazione al “PUNTO OFFERTA SPESA SOSPESA” presso il MERCATO oppure effettuando un versamento sul conto corrente attivato da Fondazione Campagna Amica: IT43V0200805364000030087695 (indicando come causale: ‘Spesa Sospesa, nome cognome e indirizzo completo di Residenza)”.

“In questo modo – commenta il Direttore Coldiretti – ogni cittadino-consumatore potrà contribuire direttamente all’acquisto di prodotti (ortaggi, frutta, carne, pasta, pane e biscotti) che saranno poi consegnati ai Servizi sociali comunali e distribuiti a famiglie bisognose del nostro territorio”. Anche i cittadini che acquistano la spesa a domicilio consegnata dal Mercato, attraverso il bonifico sul c/c dedicato o in contanti al momento della spesa, potranno contribuire alla campagna solidale.