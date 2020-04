Il Comune di Conselice lancia iniziative social per celebrare il 75° anniversario della Liberazione

In occasione del 75° anniversario della Liberazione (che per le località del territorio di Conselice cade già lunedì 13 e martedì 14 aprile), il Comune e le ANPI di Conselice-San Patrizo e Lavezzola si rivolgono a tutti i cittadini per celebrare questa Festa della Liberazione 2020 attraverso i social. Il Comune quindi invita tutti i cittadini a pubblicare su facebook o instagram foto o video relativi alle passate Feste della Liberazione a cui hanno partecipato – locali o nazionali – oppure video di testimonianze di conselicesi che erano presenti in quei giorni del 1945.

Per pubblicare, si può usare l’hashtag #75liberazioneconselice. Si possono anche mandare contenuti via mail all’indirizzo eventi@comune.conselice.ra.it. I canali social del Comune di Conselice condivideranno tutti i contenuti.