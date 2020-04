Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo: la torta Pasqualina

La torta pasqualina è una classica ricetta che non può mancare sulla tavola di Pasqua. Ecco qui gli ingredienti per prepararla. Dalla prossima settimana, l’appuntamento con le ricette di Emanuel Pizzo, chef ravennate che lavora in uno stabilimento balneare cervese, da quotidiano diventerà settimanale.

Torta Pasqualina

Ingredienti per la sfoglia:

400 gr farina O

200 gr di burro

100 gr di acqua

1 pizzico di sale

Ingredienti per la farcia:

600 gr di bietoline o spinaci freschi

250 gr di ricotta

1 spicchio di aglio

50 gr di parmigiano

6 uova

Sale, pepe, olio e.v.o

Procedimento:

In una planetaria o a mano versare la farina e lavorarla con il burro freddo da frigorifero e il sale. Mescolare fino a quando il composto non risulti sabbioso, a questo punto aggiungete l’acqua. Impastare per ottenere un impasto liscio ed elastico. Avvolgere in pellicola e fare riposare 20 minuti in frigorifero. Bollite la bietolina o gli spinaci precedentemente lavati, in acqua salata. Scolate, strizzate e date qualche battuta di coltello per rompere le foglie. Passare la verdura in padella con olio, aglio, poco sale e pepe. Raffreddare. Unire adesso ricotta, 2 uova, il parmigiano e la verdura. Mescolare e aggiustare di sale se serve. Stendere la sfoglia sottile, foderare uno stampo da 24/26 cm tenendo i bordi alti e fare attenzione che avanzi anche la pasta per ritagliare un disco che copre. Una volta foderato lo stampo di pasta brisè, versare il composto, fare 4 piccoli spazi e rompere le 4 uova intere. Coprire con il disco di brisè e pinzare per bene i bordi. Se

piace un colore bello dorato, spennellare con uovo e latte la torta. lnfornare per 50 minuti circa a 180 gradi. Sfornare e lasciare intiepidire.