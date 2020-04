Oltre alla cucina da asporto, l’Alighieri Caffè di Ravenna consegna a domicilio anche i drink

Molti ristoranti si sono adoperati per le consegne a domicilio. In questa emergenza sanitaria il mondo del lavoro si sta reinventando. La rivoluzione del mondo del lavoro ha costretto quindi molti ristoranti ad attrezzarsi per le consegne a domicilio ed è quello che è successo anche a Mirko Colanzi, titolare del Bar Cucina “Alighieri” di Via Gordini.

Oltre ad offrire primi, secondi e dolci ha deciso di organizzarsi anche per consegnare ai clienti i suoi drink. I cocktail sono preparati dal titolare bartender e messi in recipienti sigillati, il ghiaccio viene consegnato in busta sottovuoto con arancia e limone. “Basterà versare tutto in un bicchiere – spiegano dal bar – e il gioco è fatto. Si potrà gustare l’aperitivo comodamente a casa”.

Per informazioni: 334-1136009. La consegna è gratuita.