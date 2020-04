Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Ravenna: di nuovo porti chiusi? È violazione della Costituzione

Chiediamo il ritiro del decreto interministeriale dell’8 aprile. Di nuovo porti chiusi? È una violazione della Costituzione. La pandemia ci costringe a casa ma non al silenzio. Il Coordinamento per la Democrazia costituzionale dell’Emilia-Romagna chiede il ritiro di un decreto interministeriale ambiguo e pericoloso.

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Ravenna – composto da ARCI, Comitato in Difesa della Costituzione di Bagnacavallo, il Comitato per la Difesa e la Valorizzazione della Costituzione di Faenza, Libertà e Giustizia, circolo di Ravenna, Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna – fa parte del CDC regionale ed è pienamente concorde con la richiesta di ritiro del decreto.

Nessuna emergenza, pandemia, stato di eccezione può allontanarci dal dovere costituzionale di salvare vite, ovunque e in qualunque condizione si trovino.

Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Ravenna