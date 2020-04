Ravenna, Donatella Maluccelli fa il punto sulla situazione nelle quattro strutture per anziani gestite dall’Asp

La CRA Casa Residenza Anziani Baccarini di Russi, dove nel giorno di Pasqua è stato scoperto un focolaio di Covid-19, è gestita dall’ASP Azienda Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi, che gestisce anche un’altra CRA la Busignani di Cervia e due comunità alloggio a Ravenna, la San Giovanni Bosco (di via Centofanti) e la Villa Fabbri Fantini (di via Circonvallazione alla Rotonda ai Goti). Complessivamente nelle 4 strutture gestite dall’ASP sono ospitati poco meno di 160 anziani e operano oltre 120 operatori. Facciamo il punto della situazione con la Direttrice dell’ASP Donatella Maluccelli.

“La situazione che si è creata alla CRA Baccarini di Russi per noi è stata come un fulmine a ciel sereno. – risponde al telefono la Direttrice ASP – Fin dall’insorgere dell’emergenza abbiamo sempre applicato rigorosamente tutti i protocolli stabiliti dalla Regione e dall’Ausl Romagna e messo in atto tutte le misure di protezione per mettere in sicurezza anziani e operatori. Da quando sono scattate le nuove disposizioni, abbiamo subito sospeso tutte le attività collettive e non abbiamo più fatto entrare visitatori e parenti, da allora nessuno è più entrato da fuori nelle nostre strutture, tranne gli operatori ovviamente. E non abbiamo mai avuto alcuna carenza di dispositivi di protezione quali mascherine, guanti, igienizzanti. Anzi, credo che abbiamo fatto anche più di quanto richiesto, ma purtroppo a Russi non è bastato.”

Come si spiega allora la catena di contagio?

“Come è già stato detto, crediamo che tutto si sia originato da un operatore, dapprima asintomatico. – risponde Maluccelli – Tenga conto che noi abbiamo sempre preso precauzioni con gli operatori, misurando loro la temperatura ogni giorno e facendo in modo che non entrassero in servizio se non si sentivano bene. Tutto è filato liscio, non si è presentato alcun problema fino a quando intorno a Pasqua un operatore si è sentito poco bene e ha accusato uno stato febbrile. Appena poche ore dopo anche alcuni anziani ospiti hanno cominciato a mostrare uno stato febbrile. Subito è scattato l’allarme. Si sono fatti i primi tamponi risultati poi positivi. Successivamente, come sa, lunedì sono stati fatti i tamponi a tutti gli altri anziani e a tutti gli altri operatori. Con gli esiti che sappiamo, su un totale di 112 tamponi effettuati: 24 anziani positivi e 37 negativi, 8 operatori positivi e 43 negativi. Tutto in un brevissimo lasso di tempo. Ma per tutte queste informazioni la rimando al comunicato puntuale fatto ieri in serata dal Sindaco di Russi Valentina Palli.”

Qual è lo stato di salute degli anziani ora?

“Le informazioni al momento in mio possesso sono quelle di ieri sera: attualmente l’Ausl è al Baccarini per tutte le operazioni del caso, ovviamente la situazione potrebbe evolversi di minuto in minuto e quindi è costantemente monitorata. Lo stato di salute dei nostri anziani ieri era sotto controllo, alcuni presentavano una febbriciattola che va e che viene, la maggioranza degli anziani per ora non ha sintomi. Solo tre sono stati ospedalizzati. – precisa la Direttrice – Insieme all’Ausl è stata fatta la scelta di creare alla CRA Baccarini una specie di reparto Covid, ove sono collocati in isolamento e assistiti i degenti risultati positivi.”

Assistiti come e da chi?

“Due volte al giorno interviene USCA l’Unità speciale di continuità assistenziale creata dall’Ausl, allo scopo di tenere monitorata passo a passo l’evoluzione clinica dei pazienti positivi. Anche per gli infermieri è stata estesa la presenza sulle 24 ore, allo scopo di non fare mai mancare la loro presenza professionale qualificata. Ovviamente ora ci sono due percorsi nettamente separati e isolati di assistenza agli anziani Covid-19 positivi da una parte e agli anziani non positivi dall’altra, con personale diverso. Nessuna commistione è possibile.”

Avete preso misure di ulteriore cautela e sicurezza in tutte le strutture?

“Dopo quanto è successo, certamente stiamo facendo ancora più attenzione. I protocolli sono sempre quelli e li stiamo scrupolosamente applicando. L’attenzione, se possibile, è invece ancora più grande di prima. Al momento l’unica struttura in sofferenza è la Baccarini. Nessun caso si è verificato nelle altre tre strutture.”

IL SINDACO DI RUSSI VALENTINA PALLI SULLA SITUAZIONE ALLA CRA BACCARINI

Come noto, alla Casa Protetta Baccarini alcuni anziani nella giornata di domenica hanno presentato uno stato febbrile in relazione al quale Ausl ha prontamente deciso di sottoporre a tampone, ieri (lunedì 13 aprile, ndr), tutti gli anziani della CRA e tutti gli operatori.

Nella giornata di oggi (martedì 14 aprile, ndr) tutti gli esiti dei tamponi sono stati resi noti ed è stato rilevato, alle ore 13.15 della giornata odierna, quanto segue:

24 degenti sono risulti positivi a CoronaVirus (di questi, 3 sono attualmente ricoverati (in Ospedale, ndr), nessuno in terapia intensiva)

37 degenti sono risultati negativi

8 operatori sono risultati positivi e attualmente si trovano in isolamento domiciliare presso le loro residenze.

Lo stato di salute dei nostri anziani affetti dal virus ad oggi era sotto controllo, una lieve febbre altalenante per alcuni mentre la maggioranza di loro sono del tutto asintomatici, fino ad ora.

Ovviamente la situazione potrebbe evolversi di minuto in minuto e quindi è costantemente monitorata e tenuta sotto controllo.

Di intesa con Ausl, è stata confermata la scelta assunta ieri di creare alla Baccarini un “reparto Covid”, ove mettere in isolamento i degenti risultati positivi; le loro condizioni di salute infatti in questo momento rendono suggeribile non sposarli in ospedale, dove potrebbero aggravarsi.

In struttura interviene due volte al giorno (salvo casi di maggiore necessità) l’USCA (unità speciale di continuità assistenziale), allo scopo di tenere monitorata passo a passo l’evoluzione clinica dei pazienti positivi. Anche per gli infermieri (che normalmente non presidiano il Baccarini di notte) è stata estesa la presenza h 24, allo scopo di non fare mai mancare la presenza professionale qualificata.

Le famiglie dei pazienti positivi verranno contattate 2 volte al giorno per essere aggiornate rispetto allo stato ai propri cari; ad ogni buon conto tutto i parenti possono sempre chiamare la struttura.

Oggi ho chiamato personalmente alcune famiglie e ho rassicurato loro sul fatto che faremo tutto ciò che è in nostro potere per tutelare i nostri anziani.

La task force costituita con Ausl e con tutti gli operatori della Baccarini e più in generale di ASP, che una volta in più voglio ringraziare, sta lavorando senza sosta per cercare di arginare questa situazione.

Preciso nel quadro complessivo, che stamani si è verificato anche un decesso di una persona molto anziana che ieri era stata ricoverata e le cui condizioni cliniche erano già da tempo compromesse; nella giornata di ieri era stato effettuato il tampone che aveva dato esito negativo ciononostante la signora è deceduta nella giornata di oggi, non per CoronaVirus. Alla famiglia della signora M.M. vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze.

Infine un pensiero lo rivolgo alle famiglie che da più di un mese non vedono i loro cari e ora vivono queste giornate con enorme apprensione: non siete soli e per qualsiasi cosa potete fare affondamento su di noi.