Cervia. Il sindaco Medri: un nuovo contagiato e due guarigioni, due uomini di 40 e 70 anni

“Un nuovo caso di Covid-19 registrato a Cervia, mentre sono 9 i casi di Coronavirus accertati in Provincia di Ravenna, è quanto ci è stato comunicato dall’Ausl Romagna questo pomeriggio – ha dichiarato il sindaco di Cervia Massimo Medri in merito alla situazione “contagio da coronavirus” a Cervia.

“Si tratta di un uomo di 53 anni residente in città, ma oltre al caso di positività l’Azienda Sanitaria ci ha comunicato di due nostri concittadini risultati oggi definitivamente guariti, si tratta di due uomini di 40 e 70 anni. Sale così a 58 il numero totale di cittadini risultati positivi al tampone nella nostra città, mentre sale a 21 il totale dei guariti” ha spiegato il primo cittadino.

Medri ha nuovamente invitato i cittadini cervesi a rispettare le misure imposte per il contenimenti del virus: “Vi chiedo ancora una volta di prestare massima attenzione e di rispettare scrupolosamente i Decreti Ministeriali, non vanifichiamo quanto fatto fin ora, restiamo a casa, solo così torneremo velocemente ad una vita fuori dalla nostra abitazione. Ce la faremo insieme!”