Concorso di Scrittura “Strani Giorni” L’Associazione Primola di Alfonsine promuove la prima edizione

Nelle pieghe di questo strano periodo, nascono idee. E così gli organizzatori del concorso di scrittura IO RACCONTO di Alfonsine volontari della Associazione Primola di Alfonsine hanno pensato ad un concorso di scrittura per racconti brevi ispirato ai giorni che stiamo vivendo dal titolo “Strani giorni”.

“La scrittura è da sempre un balsamo per l’anima, e mai come in questi giorni può esserci utile esprimerci tramite la parola. Per questo abbiamo pensato al concorso “Strani Giorni” rivolto a tutti, anche con l’auspicio di poter aiutare attraverso le donazioni che ogni partecipante, se vuole, può fare a Ospedali o strutture per l’emergenza che stiamo vivendo…” dicono gli organizzatori del Concorso.

Il concorso si è aperto il 1° aprile 2020 alle ore 00.01 e l’invio delle opere è fissato tassativamente entro la mezzanotte del 15 maggio 2020. I racconti brevi inediti, originali e in lingua italiana, dovranno pervenire in formato word allegato ad una mail che, nel corpo del testo, contenga i dati anagrafici dell’autore se la partecipazione è singola o nome classe/scuola/gruppo e il titolo dell’opera.

Le Opere devono essere inviate a questa mail: stranigiorni2020@gmail.com nell’oggetto indicare “Strani Giorni. Racconti brevi 2020”. È possibile partecipare con un solo racconto di n. 1800 caratteri massimi in 30 righe, compreso il titolo.

Possono partecipare tutti i residenti nella Regione Emilia-Romagna, dai 9 ai 109 anni. I ragazzi potranno partecipare singolarmente o come classe scolastica o gruppo.

Il concorso è gratuito ma è gradita una donazione da fare direttamente a un Ospedale (o struttura in aiuto dell’Emergenza Covid-19) della Provincia di Residenza e farci avere in allegato copia della donazione fatta, di qualsiasi importo, da 5 euro in su che rimarrà completamente anonima.

Per informazioni scrivere a stranigiorni2020@gmail.com, regolamento completo e modulo di iscrizione in questo link. http://www.primola.it/alfonsine.htm