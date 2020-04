Coronavirus. Cervia, ultimata consegna mascherine a domicilio ad ultrasettantenni: scatta distribuzione in farmacie locali

Il comune di Cervia informa che si è conclusa la consegna delle mascherine a domicilio agli ultrasettantenni, che sono state distribuite porta a porta dalle Associazioni di volontariato della Protezione civile e quelle Socio sanitarie. I volontari hanno citofonato e a chi ha risposto hanno depositato le mascherine nella buchetta della posta.

Ora parte la distribuzione nelle farmacie e il numero delle mascherine sarà assegnato per quartieri.

Questi i punti in cui saranno consegnate:

Farmacia Bedeschi, Cervia

Farmacia Madonna del Mare, Cervia

Farmacia Comunale n.1 Pinarella, Cervia

Farmacia Comunale n.2 Malva, Cervia

Farmacia Castiglione, Castiglione di Cervia

Farmacia della Pieve, Pisignano

Farmacia Centrale, Milano Marittima

Alimentari De Cesari, Montaletto

Parafarmacia Savio di Cervia

Il numero delle mascherine è contingentato e pertanto l’amministrazione ha deciso di consegnarle a domicilio alle persone nelle condizioni di maggiore fragilità e alle farmacie comunali e private, oltre ad alcuni punti vendita nei luoghi dove non sono presenti le farmacie.

Il comune di Cervia raccomanda di rivolgersi alla farmacia del proprio quartiere e di dare, con senso di responsabilità, la precedenza alle persone più in difficoltà, sollecitando chi ha maggiori possibilità economiche ad acquistare quelle in vendita.

Le mascherine sono monouso, ma in questo contesto di emergenza, fino a quando non saranno disponibili in maggior quantità è possibile il riutilizzo, purché non siano scambiate fra le persone. Ognuno deve avere la propria e dopo l’utilizzo per alcune ore può essere riposta in luogo pulito e riutilizzata il giorno successivo (eventualmente previa disinfezione con alcool). Devono rimanere nel contesto domestico-familiare e non utilizzate come dispositivo nei luoghi di lavoro. Le mascherine vanno smaltite nei rifiuti indifferenziati