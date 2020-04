“La ‘Romagna medica’: evoluzioni e sfide future nell’assistenza sanitaria” di Mirella Falconi Mazzotti, professore di anatomia umana presso l’Università di Bologna, è uno dei principali saggi del numero speciale “Annali Romagna 2020” di Libro Aperto per i venticinque anni della rivista culturale diretta da Antonio Patuelli ed edita a Ravenna dalla omonima Fondazione senza scopo di lucro e frutto soltanto di volontariato. La Romagna è intesa molto più ampia culturalmente ed economicamente, come anticamente, rispetto ai confini attuali. Pur in questo momento di epidemia, alcune attività culturali “a distanza” proseguono.

Questo volume di grande formato, di 260 pagine, è aperto da un saggio di Pierluigi Visci sui venticinque anni di Annali Romagna di Libro Aperto; segue l’elenco di tutti gli Autori di un quarto di secolo di Annali Romagna.

Quindi la rubrica “Europa in cammino” con saggi di Antonio Bandini su “Arriva a Ravenna la via della seta. Opportunità commerciale o trappola diplomatica?”; di Lanfranco Gualtieri sul decentramento dell’Università di Bologna in Romagna; di Roberto Campisi su Silvestro II, Ottone III, S. Romualdo di Ravenna, S. Adalberto di Praga, padri dell’Europa; di Massimo Ragazzini su San Benedetto in Alpe, luogo dantesco; di Giorgio Amadei sugli economisti agrari di Bologna.

Nella rubrica “Le garanzie” appare un saggio di Riccardo Morfino su “Sopravvivere fra tweet, bufale e nickname”.

Quindi la cospicua sezione “Il tempo e la storia” pubblica saggi di Paolo Mengoli sulla vena del gesso emiliano-romagnola; di Umberto Zaccarini su “Dentro le mura esarcali”; di Anna Maria Valli Spizuoco su “L’angolo del cerchio”; di Gianni Ravaglia sulla storia della Casa Matha, una istituzione millenaria a Ravenna; di Lorenzo Priviato su Federico II contro Bologna; di Roberto Campisi sulla Signoria degli Ordelaffi; di Federico Lasagni Manghi su Ovadia Sforno di Cesena, scienziato, banchiere e filosofo umanista; di Ugo Mongardi Fantaguzzi sulle torbide vicende romane di Girolamo Riario; di Francesco Donati su libri mastri del Seicento: vicende agricole e una comunità senza ristrettezze; di Ermanno Cicognani su Arcangelo Corelli; di Alberto Domenicali e Mario Giberti sui beni di un Arcivescovo ravennate in territorio imolese; di Paola Novara su “Dalla diaspora del lascito di Camillo Morigia la collezione di impronte di gemme del Museo nazionale di Ravenna; di Esther Diana sulla Romagna toscana prima del ‘Muraglione’; di Beppe Rossi su Byron e la profezia di Dante; di Claudia Giuliani su Ruggero Gamba: il poemetto sull’ultimo viaggio in Grecia di Lord Byron e Pietro Gamba; di Mauro Mazzotti sulla rotta del Lamone del 1839 ad Ammonite; di Alberto Bucchi su Gioachino Rossini il cigno di Pesaro, il cignale di Lugo; di Paolo Casadio Pirazzoli sul bicentenario scarabelliano 1820-2020; di Gian Luca Bandini sulla Strada Statale 67 Tosco-Romagnola; di Osiride Guerrini su Garibaldi e i suoi preti; di Girolamo Fabbri sugli ideali della famiglia del poeta Giovanni Pascoli: Repubblica e Democrazia; di Franco Gàbici su Francesco Talanti nel 150° anniversario della nascita; di Angelo Varni su Luigi Paolini e le Casse di Risparmio di Lugo e di Imola tra liberalismo e sapienza amministrativa; di Sandro Rogari sul ‘Diciannovismo’ in Romagna; di Enrico Marmocchi su Arnaldo Forni; di Giovanni Gualtieri sull’acquedotto civico di Ravenna; di Giovanni Tamburini su Giuseppe Medici, un uomo, un secolo…; di Ivan Simonini su Dante tra i mosaici contemporanei e bizantini; di Giovanna Montevecchi e Paolo Pingani sul dialogo immaginario su arte e natura. Luigi Rava nel salotto di Luisa Murat; di Dino Mengozzi su Romagna emotiva, corpi e passioni nella costruzione della romagnolità novecentesca; di Enrico Baldini su “1947: cinema, scissione socialista e propaganda politica; di Giovanni Gardini su “Chiacchiere intorno alla cattedra di Massimiano”; di Mario Boccaccini sui leoni etici e di Ottavio Righini su “Da Pisignano (Cervia) a Brooklyn (New York) ‘Iceberg, dritto davanti a noi!’”.

Nella rubrica “Ricordando” appaiono scritti di Egisto Pelliconi e di Antonio Patuelli sul Cardinale Achille Silvestrini; di Romano Argnani su “La Signora Anna, serena e discreta, sempre al fianco di Zac”; di Francesco Mario Agnoli su Nettore Neri cantore della Romagna e di Sauro Mattarelli, Maurizio Ridolfi, Franco Gàbici, Massimo Baioni, Dante Bolognesi, Giuseppe Bellosi e Romano Pasi su Ennio Dirani.

Nella sezione “Uomini donne e libri” appaiono articoli di Gianluca Spigolon, Gianni Ravaglia, Paolo Miccoli, Piero Altieri, Giovanni Lugaresi ed Egisto Pelliconi.

Nella rubrica “Letture e riletture” viene pubblicato uno scritto di Giuseppe Mazzini su Byron e Goethe e un articolo di Giovanni Lugaresi “Per Walter Della Monica”.

Libro Aperto è diffuso esclusivamente in abbonamento: per informazioni tel. 0544.35549 anche fax – 0544.36871; e-mail redazione@libroaperto.it; sito internet www.libroaperto.it oppure presso la sede di Ravenna di Via Corrado Ricci 29.