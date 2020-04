Una poesia al giorno. “La mancanza” di José Sbarra

Oggi, 16 aprile, Rianimazione Letteraria sceglie una poesia sulla mancanza (apparsa qualche tempo fa sul Centro culturale Tina Modotti) di José Sbarra, un poeta argentino. Ricordandoci le parole di Giuseppe Semeraro che afferma che “La poesia serve nella tempesta a tenersi a un filo d’erba”.

“Ci teniamo forte per non lasciar inaridire il cuore”.

T’informo sulla situazione a casa, nel caso ti interessi.

La tapparella della nostra stanza si è bloccata e si rifiuta di scendere.

Le porte dell’armadio sbadigliano notte e giorno.

La tua parte del letto sta morendo di noia.

Una banda di tarme ottuse si è mangiucchiata la tenda blu.

Pendono da tutti i cassetti lingue di stoffa assetate.

Gli asciugamani che lasciasti per terra sono invecchiati prematuramente.

I fiori di plastica che avevi sistemato sul calorifero sono marciti.

Non voglio esagerare, ma uno dei Rolling Stones ha inumidito con le sue lacrime

il muro dove avevi attaccato il manifesto.

Il controsoffitto si screpola chiedendo quando torni.

(E del mio cuore

meglio non parlare)