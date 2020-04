Cotignola. Nuove donazioni al fondo di solidarietà per famiglie in difficoltà

La città gemella di Hüttlingen e il gruppo Arcieri “Muzio Attendolo Sforza” partecipano alla raccolta fondi “Mettiamoci il cuore”, con donazioni al fondo solidale del Comune di Cotignola, per aiutare le famiglie in difficoltà a causa del coronavirus.

L’associazione tedesca di partenariato Cotignola-Hüttlingen ha scritto nei giorni scorsi una lettera all’Amministrazione comunale, nella quale esprime vicinanza in questo momento di difficoltà e la speranza di potersi riabbracciare presto: “L’idea europea ha solide radici nella nostra associazione di partenariato – si legge – siamo con voi e speriamo che la salute vi accompagni sempre!”

Il gruppo Arcieri MaSf ha invece donato risorse destinate a inizio anno ai festeggiamenti per il 50° anniversario della fondazione, annullati a causa dell’emergenza.

“Durante questi anni abbiamo sempre cercato di perseguire al meglio le finalità della società promuovendo la pratica del tiro con l’arco – hanno scritto gli arcieri in una lettera inviata al Comune -. In questo modo abbiamo messo a disposizione di adulti e ragazzi attrezzature e istruttori volontari, materiali e quanto necessitava per lo svolgimento dell’attività agonistica. Purtroppo in questi ultimi mesi anche noi ci siamo dovuti fermare di fronte a questo evento eccezionale che ha colpito il mondo intero. Vediamo un giorno dopo l’altro come mutano le condizioni socio-economiche del paese e non ultime anche quelle delle nostra comunità. Nel nostro piccolo abbiamo quindi ritenuto doveroso cambiare destinazione alla cifra precedentemente indirizzata ad altri scopi, sempre nello spirito di continuare a ‘mettere il cuore’ in quello che facciamo”.

“Ringrazio sia gli amici di Hüttlingen, sia gli Arcieri Masf per la loro vicinanza e il loro contributo – ha commentato il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari -. Siamo molto soddisfatti della forte e straordinaria risposta solidale da parte delle associazioni, delle aziende e dei privati cittadini e sono convinto che questa generosità continuerà ad accompagnarci per tutta questa emergenza”.

La campagna di raccolta fondi lanciata dai Comuni della Bassa Romagna si chiama “Mettiamoci il cuore”. Questi i dati per chi volesse fare donazioni al Fondo solidale del Comune di Cotignola: Iban IT37J0627013199T20990000301, intestato a “Comune di Cotignola”, causale “Fondo solidale Covid19”.