Il Molino Spadoni di Coccolia dona prodotti alimentari agli operatori sanitari dell’ospedale di Forlì

Un abbraccio di solidarietà che non si ferma quello tributato all’ospedale di Forlì e a chi ci lavora in periodo di emergenza Coronavirus. Il Molino Spadoni di Coccolia, già partner di Master Chef italia, ha deciso di donare, come gesto di vicinanza e solidarietà agli operatori sanitari dell’ospedale di forlì che ogni giorno lottano contro il Coronavirus dei prodotti alimentari come frollini al cocco, grissini e savoiardi.