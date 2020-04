Niente mascherina se non sei del quartiere, peccato che la farmacia del mio non abbia aderito alla distribuzione

A proposito di distribuzione gratuita di mascherine fornite dal Comune, voglio raccontare la mia esperienza di questa mattina. Premesso che abito in via Ronco e che la farmacia di Ponte Nuovo – la più vicina alla mia abitazione – non rientra nell’elenco di quelle incaricate alla distribuzione, mi sono recata alla farmacia AQABA, zona Podium, in ossequio alla raccomandazione del Sindaco (da casa mia: via Rubicone, sottopassaggio, Podium, ben poca strada). Dopo un’attesa di circa 40 minuti entro e tessera sanitaria alla mano, chiedo le mascherine.

Rimango sorpresa quando la titolare mi nega la mascherina, adducendo il fatto che non appartengo al quartiere. Mi suggerisce di recarmi alla farmacia di Porta Nuova. La invito a considerare che anche per la Farmacia di Porta Nuova sono fuori quartiere, per qualsiasi farmacia sono fuori territorio, non è colpa dell’utente se la farmacia di Ponte Nuovo non ha aderito al programma di distribuzione del Comune. Niente da fare: niente mascherine. Rivolgersi a qualcun altro…per le mascherine e per il buon senso!

Katia Ravaioli