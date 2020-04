PAR Progetto Auto Ravenna consegna un’auto alla Croce Rossa

La Concessionaria PAR – Progetto Auto Ravenna, concessionaria Suzuki di Ravenna – , ha deciso di mettere a disposizione della Croce Rossa di Ravenna una vettura aziendale. Il veicolo è stato concesso in comodato d’uso gratuito, per tutto il tempo dell’emergenza sanitaria, per i servizi di trasporto sanitario e trasporto farmaci effettuati dalla Croce Rossa nel territorio della città di Ravenna.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto dare un aiuto concreto in un momento di grave emergenza – hanno commentato dalla PAR -, per testimoniare l’impegno sul fronte della responsabilità sociale” . La vettura è stata consegnata al Presidente della Croce rossa di Ravenna Cav. Alberto Catagna.