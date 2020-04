Una nuova sezione del sito del Comune di Ravenna dedicata alle informazioni utili sul Coronavirus

Il Comune di Ravenna ha realizzato una nuova sezione del suo sito Internet dedicata al tema Coronavirus, alla quale si accede dalla home page, cliccando sul banner in alto a destra dal titolo CORONAVIRUS – TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI. Questo il link diretto: http://www.comune.ra.it/coronavirus.

Molti dei contenuti – informano dal Comune – erano naturalmente già in pubblicazione fin dall’inizio della fase emergenziale, nelle notizie di copertina e in altre sezioni del sito, aggiornati costantemente sulla base delle nuove e diverse normative, ma si è pensato di presentarli in una forma più organica e accessibile. Otto le macrovoci presenti: limitazioni e azioni, buoni spesa, come muoversi, scuola, misure economiche, anziani e persone fragili, modalità di accesso agli uffici e ai servizi comunali, numeri utili. Tutti i contenuti – aggiungono dal Comune – verranno aggiornati ed eventualmente ampliati a seconda dell’evolversi della situazione e sarà sempre indicato a quale data sono aggiornati i contenuti presenti.