Una poesia al giorno. “L’ultima nota del tuo addio” di Luis Sepulveda, in omaggio al suo patrimonio umano e letterario

In considerazione della prematura scomparsa dell’amato scrittore Luis Sepulveda, oggi, 17 aprile, Rianimazione Letteraria dedica la poesia consueta alle sue parole, “ricordandolo per l’immenso e prezioso patrimonio letterario e umano che ci ha lasciato in dono”. “Lo ricordiamo anche attraverso le sue parole sulla lettura, attività che in questo momento ci è congeniale e può aiutarci ad evadere coi pensieri: ‘La lettura è la forma migliore per confrontarsi con il mondo. Ti arma di qualcosa, ti fa bene, ti rende più libero'” dichiara Livia Santini di Rianimazione letteraria.

L’ultima nota del tuo addio

mi disse che non sapevo nulla

e che arrivavo

al tempo necessario

di imparare i perchè della materia.

Così, fra pietra e pietra

seppi che sommare è unire

e che sottrarre ci lascia

soli e vuoti.

Che i colori riflettono

l’ingenua volontà dell’occhio.

Che i solfeggi e i sol

raddoppiano la fame dell’orecchio

Che è la strada e la polvere

la ragione dei passi.

Che la via più breve

fra due punti

è il giro che li unisce

in un abbraccio sorpreso.

Che due più due

può essere un pezzo di Vivaldi.

Che i geni gentili

stanno nelle bottiglie di buon vino.

Una volta imparato tutto questo

tornai a disfare l’eco del tuo addio

e al suo posto palpitante scrissi

la Più Bella Storia d’Amore

ma, come dice l’adagio,

non si finisce mai

d’imparare e aver dubbi.

Così, ancora una volta

facilmente come nasce una rosa

o si morde la coda una stella cadente,

seppi che la mia opera era scritta

perchè La Più Bella Storia d’Amore

è possibile solo

nella serena e inquietante

calligrafia dei tuoi occhi.

Luis Sepulveda