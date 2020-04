C’è una ravennate tra i finalisti del Campiello Giovani: è Arianna Babbi

Si chiama Arianna Babbi, è di Classe (Ra) ed è arrivata in finale per il premio Campiello Giovani, il concorso letterario promosso e organizzato dalla Fondazione il Campiello – Confindustria Veneto e rivolto a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni. Arianna di anni ne ha appunto 22, quindi questa sarà la sua ultima occasione col Campiello Giovani, ma non la prima: partecipò anche nel 2017 con il racconto “Cerchi”, sempre arrivando tra i primi 5 finalisti.

Ora è in lizza con la sua ultima fatica, il racconto “Da lontano”, che parla di una donna che lascia marito e figlia per trasferirsi in Inghilterra e rifarsi una nuova vita, inseguendo la realizzazione di una parte di sé, legata agli studi e al lavoro. Un racconto sulle metamorfosi dell’identità e l’amore che ci lega anche se ci separiamo.

“Non sempre serve essere vicini fisicamente per vivere gli affetti – spiega Arianna – e volevo riflettere su questa dimensione dell’esperienza. Per una donna, in particolare in Italia, è ancor più difficile conciliare studio e carriera con la famiglia, ma credo sia sempre meglio che le persone seguano la loro natura e si realizzino a tutto tondo, piuttosto che vivere una vita in cui non credono fino in fondo, per senso del dovere”.

Arianna scrive da quando era una bambina: “Ho sempre avuto passione per la lettura, credo sia nato tutto da lì. Poi al liceo il mio professore di italiano mi ha spronata a partecipare ad alcuni concorsi letterari locali, nei quali ho avuto le prime soddisfazioni, così ho tentato con il Campiello Giovani e ora, vediamo come andrà!”.

Come ti senti all’idea di essere tra i finalisti? “Sono contenta, è una bella soddisfazione e un bel riconoscimento, lo vedo come un punto di partenza per migliorare e un’occasione per stringere legami con persone che hanno interesse per la scrittura e la letteratura”.

Arianna, che ha frequentato il liceo classico di Ravenna e si è laureata a novembre nel corso triennale di Lettere Classiche a Bologna, attualmente frequenta il Citem (Cinema, Televisione e produzione multimediale), sempre nell’ateneo bolognese, e per il futuro non ha ancora, giustamente, le idee chiarissime: “Vorrei lavorare nel campo della cultura, certo, ora mi sto appassionando anche di comunicazione digitale e mi piacerebbe scrivere anche per il cinema o per le serie tv, chissà. Per ora cerco di formarmi e lasciarmi più porte aperte possibile”.

“Per scrivere romanzi penso ci sia tempo – conclude -, sono ancora molto giovane. Cerco di trovare ispirazione nel mondo che mi circonda, nei dettagli che mi colpiscono e dai quali riesco a far scaturire una storia”.