La ricetta dello chef per il week end: calamari ripieni di zucchine e asparagi al profumo di arancio

Torna per il week end l’appuntamento con le ricette di Emanuel Pizzo. Questa settimana la proposta è di pesce: Calamaro ripieno di zucchine, asparagi al profumo di arancio.

Calamaro ripieno di zucchine, asparagi al profumo di arancio

Ingredienti per 2 persone:

4 calamari medio grandi

2 patate bollite

1 zucchina

6 pomodorini

1/2 cipolla

Prezzemolo

1 mazzo di asparagi bianchi o verdi

Buccia di arancio grattugiato

Olio e.v.o, sale, pepe, vino bianco q. b

Procedimento:

Pulite i calamari, togliendo testa, pelle e interiora. Lavateli e scolateli. Togliete occhi e bocca alle teste, e tritarle.Tagliate a piccoli cubetti le zucchine e la cipolla.

In una padella, mettete un filo d’olio, la cipolla e fate rosolare. Aggiungete le teste di calamaro e le zucchine. Salate pepate e portate a cottura. Schiacciare le patate, aggiungete zucchine e calamari e mescolare. Riempire i calamari con il composto, chiudete con uno stuzzicadenti. Pulite gli asparagi, togliendo la parte legnosa, pelateli se necessario. Lessate o cuocete a vapore. In una padella, con un filo di olio e se vi piace del peperoncino, fate rosolare i calamari per 2 minuti, bagnate con pochissimo vino bianco e fate evaporare. Tagliate 6 asparagi a pezzetti e metteteli con i calamari. Coprire e fate cuocere per 10 minuti. Attenzione alla cottura: non cuocete troppo, diventano gommosi. Quasi alla fine mettete i pomodorini tagliati, il prezzemolo e date una leggera grattugiata di buccia di arancio. Un pizzico di sale e pepe. Tirate la salsa se risulta acquosa. lmpiattate gli asparagi, tagliate il calamaro e glassate con la salsa di cottura. Buon appetito e buon week end.