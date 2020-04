Quaderni della quarantena di un misterioso architetto di nome A.P. / L’intera vicenda, dal primo giorno all’epilogo

INTRODUZIONE

Arriva in redazione per posta elettronica uno scritto, che ha tutte le sembianze di un diario. Un diario del tempo del Coronavirus. Qualcuno ci manda le cronache di alcuni giorni di clausura. Ci sfida in qualche modo a pubblicarle e ci promette che ci scriverà ancora per dare seguito alla sua storia. Sulle prime pensiamo di buttare via tutto. No, per carità, chi ha voglia di seguire le elucubrazioni dell’ennesimo narciso che importuna noi piuttosto che postare una storia su Facebook o un video-tormentone su Youtube, in questi giorni tristi?

Però lo scritto è intrigante. È in forma anonima. O meglio, c’è un nickname – CORONAVIR – che sembra un chiaro calembour. Ci tornano in mente le poche reminiscenze di studi classici, il nostro latinorum, laddove VIR sta per uomo virile, forte, vigoroso. Uomo vero. Eroe. Persona di dotata di particolare qualità. In senso lato, anche marito, sposo, amante. Maschio, se andiamo nel mondo animale. E noi non siamo animali sociali o un po’ animali tout-court? Il nickname ci è piaciuto. Una sfida, uno sberleffo, un gioco? Anche perché sappiamo che il virus è più spietato con gli uomini che con le donne. Le donne, per tante ragioni, anche per ragioni biogenetiche, sono più resistenti.

Allora ci siamo detti, proviamo a seguire le vicende proposte da CORONAVIR, dall’uomo corona o uomo incoronato. Una sorta di uomo re, nel suo regno privato, domestico, in cui è costretto a regnare mentre fuori infuria la pandemia. Seguiamolo, anche se non sappiamo dove ci porterà. Di lui non conosciamo granché. Si spaccia per architetto, usa le iniziali A.P. Si capisce che è eterosessuale come i più, single per scelta o forse no, insoddisfatto di sé e di molte altre cose. Certamente è ravennate. Il titolo è proposto dallo stesso autore anonimo e lo accogliamo, anche se il termine “quarantena” è usato non in senso tecnico. Ma cominciamo a seguirlo nelle sue vicende. Buona lettura.

LA REDAZIONE

Sabato 7 marzo 2020

Sento la follia battere alla porta. Scrivo queste pagine per non aprirle.

È il paese che è malato, era già malato da tempo. Il virus ha soltanto incrinato quell’ostentata superficie di salute – ecco una cosa a cui i virologi non pensano. (Io invece penso troppo al virus. Concentrarsi su altro, sulle tette di Sara… Sì).

Esempio. Leggo la notizia di una coppia anziana di Codogno scappata dalla zona del focolaio per andare a sciare in Trentino. Rido, non riesco a smettere. Li immagino sugli sci col fiatone, “Non possiamo rinunciare a questa vacanza”, dice lui, e lei che gli va dietro. Giorgio Manganelli, le vacanze sono il segno del nostro malessere.

Cerco di lavorare al progetto sul lotto Melandri ma non riesco a concentrarmi. Seguo le notizie, ora per ora; bevo; non faccio altro. Il capo ci ha mandati tutti a casa già da giovedì. Questo smart working promette nel nome più di quanto non riesca a mantenere nei fatti. Senza qualcuno che mi tenga d’occhio, perdo tempo.

L’ultimo giorno in ufficio la segretaria ha avuto una crisi di nervi, diceva che non poteva lavorare senza mascherina, urlava. Va bene, diamogliela: almeno le tappa la bocca. Dovrebbero tutti far silenzio, voglio silenzio. Adesso ce l’ho. A casa. Da solo.

Ho davanti le planimetrie. Bevo un bicchiere di vino mentre le studio. Un intero lotto sulla Darsena da riqualificare: gli hangar dell’ex-mangimificio. Ridisegnare il progetto, adeguarlo alle normative urbanistiche comunali… Adesso queste cose vanno di moda, avrò addosso gli occhi dei tecnici e della stampa. Un grande condominio green, una sorta di bosco verticale di provincia (la Pineta verticale? ecco un nome buono per il progetto). Lo studio vuole fare bella figura all’apertura del bando, fra due settimane. Ma come convincere i ricchi a trasferirsi in un appartamento che dà su un canale d’acqua marcia, con vista su magazzini dimessi? Resteranno invenduti. Perché perderci tempo?

Perfino Zingaretti è risultato positivo al virus. Lo annuncia da casa, si è messo in auto-quarantena. Bel quadro alle sue spalle. Povero. È un buon alibi, questo: da quanto tempo la sinistra è in quarantena?

Chiamo Sara. È tornata a Padova dai suoi non appena la situazione si è aggravata. Mi dice che il padre sta bene. È debole, ma non è ancora necessario portarlo all’ospedale. Provo a dirle qualcosa di tenero, ma non sono mai stato capace di “tenerezza”. È una parola da cibo, non da persona. Un filetto è tenero. Spengo il telefono e apro un’altra bottiglia di vino. Ricordarsi di fare la spesa, sto per finire la scorta.

Prima di addormentarmi guardo le folle che si accalcano nelle stazioni milanesi. Prendono gli ultimi treni per il sud, scappano a casa. Il capotreno che dice “non ci sono più posti, dove vi mettiamo?”. In ospedale, in stazione, nei cantieri, nei ristoranti, negli alberghi, nel mercato del lavoro, nel tempo: non ci sono più posti. Tutto esaurito. Siamo esauriti.

Pensieri nefasti, spengo il computer. Provo a leggere l’ultimo libro di Houellebecq, senza passione. Mi rispecchio nel personaggio. Provo pena.

Domenica 8 marzo 2020

Mi sveglio tardi. Sara non ha ancora chiamato. Mi rimetto a lavorare sul progetto del lotto Melandri ma è più forte di me, non riesco a concentrarmi. Accendo la televisione. Dicono che il Papa farà l’Angelus in streaming, dalle segrete stanze, senza affacciarsi al balcone. “Angelus” e “streaming”: ecco due parole che non avrei mai pensato di sentire nella stessa frase. Un like, una preghiera. Una condivisione, un’indulgenza. E Sant’Antonio pensa alle catene su Whatsapp. La connessione con Dio.

I positivi oggi sono 5.000. Cinquemila. Ogni volta che leggo i numeri mi si chiudono i polmoni, e penso di far parte del gruppo. Busseranno alla porta. Mi verranno a prendere con le tute, mi faranno un tampone e mi intuberanno. Riguardo la puntata di Piazza Pulita, tutti quegli intubati a pancia in giù, la musica drammatica in sottofondo. Le telecamere sono un’invenzione terribile, in certi luoghi è meglio che l’occhio non entri.

Sui giornali titoli tronfi: “Il senso d’orgoglio di un paese ammalato”. In Italia il patriottismo passa sempre dall’arco del disastro. E facciamoli un monumento ai terremoti, un altare alle alluvioni, una colonna alle epidemie, una statua alle guerre: sono loro che ci tengono interi. (La malattia sta al patriottismo come la salute al cosmopolitismo? Pensarci).

Fuori è una giornata calma. Dalla finestra, giù in strada vedo passare qualche coppia, una madre col passeggino. Un africano gira in bicicletta con la mascherina per distribuire volantini pubblicitari. L’economia non può fermarsi: davanti al virus, le contromisure sono un manubrio e un paio di gambe a buon mercato.

Mi stendo sul divano, ho i nervi agitati. Mi calmo leggendo Gogol’. Gogol’ mi calma sempre: è uno dei pochi cattivi abbastanza da passare per buoni.

Dopo cena mi chiama Sara. Tasto il terreno per un po’ di sesso telefonico; non la vedo da una settimana. Ma la sento distante. Dice che è preoccupata, che la situazione degli ospedali peggiora di giorno in giorno, che ha paura per suo padre. Non si ferma un attimo. E se mi avesse attaccato qualcosa? Dai 2 a 14 giorni di incubazione… quando è tornata da Padova l’ultima volta? Il padre aveva già i sintomi? Mentre parla provo a fare il calcolo, ma non ricordo i giorni precisi. Potrebbe essere? Potrei essere positivo? Perdo il filo del discorso, mi sono distratto. Mi saluta frettolosamente e butta giù. Strano. Non l’aveva mai fatto prima.

Stappo un rosso. Devo allontanare l’apprensione. Non sono positivo. Non posso esserlo. Sto bene, sto benissimo.

Lunedì 9 marzo 2020

Dormito male. Acidità di stomaco per il troppo vino. Nel dormiveglia visioni demenziali: dei cinesi con la faccia da pipistrello mi entravano in casa, tossivano sui piatti, sui bicchieri. Mi invitavano a mangiare con loro e non riuscivo a dire di no; sentivo il contagio crescere, e i polmoni grattavano come pieni di sabbia. Mentre tossivo uno di loro mi chiedeva di continuo: “Dov’è paziente zelo? Dov’è paziente zelo?”.

Mi sveglio poco prima dell’alba. Esco sul terrazzo e cerco un segno umano, ma tutti dormono ancora. Soltanto io godo di questo sole inutile, già primaverile, che sbuca dalle nuvole là in fondo, dove ci dovrebbe essere il mare.

Lavoro per tutta la mattina ai rendering del lotto Melandri. Faccio del mio meglio per migliorare il progetto. Addolcisco le linee, disegno larghe finestre a ogni balcone, aggiungo addirittura il riflesso del grattacielo sull’acqua della Darsena. Per un po’ non penso più a niente. Resisto alla tentazione di leggere le notizie. Chiamo il capo, lo aggiorno sul lavoro. Dopo una pausa che mi sembra più lunga del normale mi dice di andare avanti, che conta su di me, che devo dare il massimo.

Prima di pranzo do un occhio ai giornali. 9.000 positivi, 400 morti in un giorno. “Rischiamo lo choc economico”, grida qualcuno. Mi sale l’agitazione. In Francia “3.500 persone vestite da Puffi sfidano l’epidemia”. Pare abbiano detto che “pufferanno” il virus. Mi sale l’agitazione.

Dopo i puffi francesi naturalmente è comparso anche Vittorio Sgarbi. Tra fumetti ci si capisce. Seduto in mezzo a busti, quadri e statue, come una sorta di Des Esseintes sotto amfetamine, dice che questo virus non esiste, che è una montatura. Incita gli ascoltatori ad uscire e visitare Codogno e Bergamo. Questo è il virus “del buco del culo” urla. Mi fido: in questo campo, lui è decisamente un esperto.

Non ho appetito, devo bere. Finisco l’ultima bottiglia di Cabernet. Sara non si fa sentire per tutto il pomeriggio. Apro Whatsapp per scriverle un messaggio (adesso sento il bisogno di una sua foto, lei nuda davanti allo specchio, dopo la doccia, con quei turbanti da odalisca in bilico sulla testa; oppure stesa sul letto, il culo che spunta come una cupola oltre la curva dei fianchi), ma vengo investito da una marea di meme dai vari gruppi che non controllo da ieri sera. Desisto e spengo il cellulare.

Per il resto del giorno rimango davanti al televisore, piacevolmente brillo. Le immagini mi scorrono davanti come una giostra delirante, tutto si confonde. Carceri in fiamme, le famiglie in spiaggia a prendere il sole, Conte che annuncia l’estensione della quarantena a tutta Italia, uomini sovrappeso che corrono in strada con le mascherine, Conte che fa jogging con la mascherina, carceri in spiaggia, uomini sovrappeso in fiamme…

Martedì 10 marzo 2020

Mi tolgo la tuta marcia che porto da sei giorni ed esco a fare la spesa. Il sole splende sulle nostre sventure, per dispetto. Sui marciapiedi c’è vita. Mi accorgo di osservare i passanti in modo diverso, come tanti esemplari di una specie in via d’estinzione. Ricambiano il mio sguardo con una punta di sospetto. Sono l’unico a non portare la mascherina.

Se porti la mascherina probabilmente sei positivo, dunque sei sospetto. Se non porti la mascherina probabilmente ti infetterai, dunque sei sospetto. Sei vivo, dunque sei sospetto.

Al supermercato c’è fila. Prendo il mio posto in coda, distanziato dalle altre persone. Molti sono anziani. Arriva una signora sui settanta, chiede di poter passare davanti perché ha lasciato il nipote da solo in casa. Qualcuno mugugna, ma alla fine la facciamo passare. Mentre mi supera, per sbaglio mi urta il braccio, mi guarda e si mette a ringhiare. Penso che anche le museruole potrebbero funzionare bene, in questi giorni.

Non toccarti la faccia, mi ripeto, mentre riempio il carrello. Immediatamente comincio a sentire prurito al naso. È insopportabile. Nascosto fra gli scaffali mi metto i guanti di plastica e mi gratto col gambo del sedano. Sorrido alla signora che mi passa di fianco; non ringhia più, mi getta uno sguardo veloce, terrorizzato.

In fila per pagare, disastro. Starnutisco appena, ma mi dimentico di farlo nella piega del gomito. Ogni attività si ferma per qualche secondo, mi guardano tutti. Un bambino davanti a me, a cavalcioni sul carrello, mi indica e dice “Cattivo!”. La madre lo redarguisce. “Non si fa così! Come si dice?”, “Brutto stronzo!”, “Bravo, tesoro della mamma”. La signora ringhiante vorrebbe applaudire, ma si trattiene.

A casa. Modifico ancora il progetto e alzo il palazzo di venti piani. Il grattacielo dovrà essere altissimo. Una curva esponenziale che va su, sempre più su, lontano da questa superficie infetta. Altezze alle quali il virus non potrà mai arrivare (nessun caso in Nepal). Faranno a gara per venirci a vivere. La città sarà un punticino, laggiù, un accrocchio di strade incoerenti, e la Darsena il filo marrone catarro che la lega al mare.

Devo tirarmi su. Stasera affronto un Valpolicella. Finisco sulla trasmissione di quell’eunuco di Mario Giordano. Intervista Massimo Galli, l’infettivologo, che mentre parla scuote spesso la testa, sembra compatire il suo interlocutore. Dice che il paziente zero è arrivato in Italia dalla Germania. Possibile che non l’abbiano ancora trovato? Voglio vederlo in faccia, questo paziente zero.

Finisco la bottiglia ed esco in terrazzo. È notte, ma non fa ancora freddo. Su un balcone del palazzo di fronte vedo un uomo. Agita la mano, mi saluta. Rispondo al saluto, ma lui continua ad ondeggiare quella mano. Cos’è, scemo? “Ciao, Giorgio!”, urla dalla distanza. Sta salutando il mio vicino.

Rientro in casa e mi butto sul letto.

Mercoledì 11 marzo 2020

Il progetto sta venendo benissimo. Sarà un capolavoro, mi studieranno sui libri di storia. La Grande Linea Esponenziale. Un grattacielo alto 300 metri, vetro e acciaio lanciati verso lo spazio. La base si svilupperà sulla banchina della Darsena per 150 metri, potrà ospitare negozi, palestre, supermercati; più in alto, uffici e unità abitative. Una città nella città, visibile da chilometri di distanza, una fortezza per sfuggire al virus con la sua stessa velocità.

Mi perdo nei calcoli e nelle linee. Prima di pranzo mi chiama Sara. Mi chiede se sto bene e perché non l’ho più richiamata. Sono in preda alla frenesia del progetto: le descrivo il grattacielo con un entusiasmo che mi mangia le parole, le dico che diventeremo ricchi, vivremo assieme sulla cima, a 300 metri, da soli io e lei. Rimane in silenzio per un po’, suo padre è stato ricoverato, è in terapia intensiva a Padova. Mi parla di ipossia grave. Si mette a piangere.

Ma non capisce? A 300 metri! E non dovremo più lavorare, saremo ricchi, staremo tutto il giorno in casa, a scopare e bere! Perché piange? Mi dice che sono matto, butta giù il telefono. Ricordarsi di richiamarla questa sera.

Lavoro bene, fino a notte fonda, senza mangiare, e la mia cantina è di nuovo piena: sono felice. Apro un Nebbiolo e guardo i bollettini. Più di 21 mila contagiati, 830 morti. Per l’OMS è ufficialmente una pandemia.

Sulla stampa locale interviene Alberto Pagani, deputato: “Ciascuno faccia la sua parte. Se lo facciamo, ce la caviamo. Se non lo vogliamo fare, non ce la caviamo”. Ragionamento tondo, non c’è che dire. Per fortuna abbiamo eletto un deputato cartesiano.

Leggo che Berlusconi è fuggito a Nizza con la nuova fidanzata trentenne in “via cautelativa”. Che uomo coraggioso. Deve essere dura assumersi la responsabilità di assistere una compagna così anziana.

Giovedì 12 marzo 2020

Mi affaccio dalla finestra e vedo un tizio correre. È vestito come un runner professionista: pantaloncini a mezza gamba in poliestere, giacchetta catarifrangente, fascia anti-sudore in spugna per la fronte. Ad ogni passo soffia come un mantice. Mi rimetto a sedere davanti al computer. Dopo un po’, risento lo stesso passo: è ancora lui. Mi sembra strano, è passato troppo poco tempo… Poi capisco. Sta correndo attorno al palazzo.

Su internet cominciano a diffondersi, peggio del virus, certi articoli inutili che cercano di dimostrare quanto sia bello stare in casa. Coltivare le cose semplici della vita, riappropriarsi di un tempo più nostro, meditare sulla nostra fragilità, e giù stronzate di questo tenore consolatorio alla Gramellini. Non credo che questa quarantena ci regalerà un nuovo Montaigne; l’homo domesticus mi pare più incline all’alcol, al porno e al sonno.

A proposito. Vado a fare un giro su Pornhub. Digito “Coronavirus”. Se l’industria farmaceutica potesse correre agli stessi ritmi di quella pornografica, non saremmo chiusi in casa oggi. Decine di video in tema quarantena con attrici asiatiche, munite di mascherine e guanti in lattice. Il consumo di materiale erotico non conosce requie; sarebbero capaci di girare film anche nel mezzo di un disastro atomico.

Dopo cena in terrazzo, fumo una sigaretta. Grande silenzio; in lontananza il fischio del treno che arriva… o che fugge via. Le finestre tutte accese, qualcuno mangia ancora, immerso nella luce d’acquario delle televisioni. Sento un respiro dalla strada, sempre più forte. È il runner, sta ancora girando attorno al palazzo. Dovrei cronometrarlo per controllare se fa progressi.

Venerdì 13 marzo 2020

Pare che la Lagarde abbia fatto un casino. Una sua dichiarazione maldestra avrebbe affossato la Borsa in una mezza giornata. Penso che non siamo poi così evoluti rispetto ai nostri antenati. Abbiamo solo cambiato lessico e formule. Non c’è più la danza attorno al fuoco, l’adorazione di un feticcio, la ricezione dell’eucarestia: oggi ci sono differenziali, bond, spread, titoli. E non possiamo farli incollerire.

Mi arriva un messaggio dal capo: riunione in video fra mezz’ora. Collego il computer, parte la conversazione, vedo comparire uno dopo l’altro i volti dei miei colleghi sullo schermo. Solo uno non mi pare di riconoscerlo, sulle prime. Poi capisco: sono io. Ho la barba lunga, i capelli sporchi e arruffati; porto la stessa tuta da ormai più di una settimana. Ho tutta l’aria di un pazzo.

Parte il capo. “Cominciamo con le comunicazioni meno importanti”, e si sconnette. Deve avere un problema al wi-fi. La segretaria intanto parla in continuazione. Porta la mascherina anche in casa sua. Ha sentito dire che c’è odore di tagli al personale; “questo virus sarà un disastro economico”, assicura.

Poi ricompare il capo, col suo ciuffo, con la sua aria perennemente solare. Mi chiede del progetto, se voglio presentarlo ai colleghi. Comincio a illustrare la Grande Linea Esponenziale; non voglio sembrare tronfio, ma non posso nemmeno negare quel che è, ovvero il più importante progetto nella storia del nostro studio, il più audace per la città, e forse dell’architettura italiana. Sento qualcuno ridere. “Il primo d’aprile è ancora lontano, P.”, sento dire da qualcun altro.

Simulo un sorriso e continuo, elencando materiali e tempi di costruzione. Ho già spulciato le norme urbanistiche comunali, non è un’area coperta da tutele paesaggistiche: siamo a metà del percorso, possiamo costruire fino a 300 metri d’altezza. Tutti si mettono a ridere, tranne il capo. Chiede agli altri di scollegarsi per un momento. Poi mi chiede cos’ho fatto, se sto bene.

Bene? È il progetto della mia vita!

Mi saluta dicendo che mi richiamerà di sicuro fra qualche ora. Ma non l’ha ancora fatto.

Ho sempre saputo dell’invidia dei miei colleghi. Vogliono rubarmi il progetto, ne sono sicuro. Mi ruberanno la Grande Linea Esponenziale, si arrampicheranno fino alla cima e mi lasceranno giù, da solo, in mezzo alla strada con gli infetti.

Non glielo posso permettere. Devo dirlo a Sara, devo avvertirla. Siamo in pericolo. Il suo cellulare squilla a vuoto.

Ho bisogno di qualcosa di forte, sento che sto per avere un crollo emotivo. Bevo due bicchieri di gin liscio, e mi assopisco sul divano.

Sogni confusi. C’era Sara, eravamo in un ospedale enorme, e stanza dopo stanza cercavamo il paziente zero, ma non c’era più nessuno, erano tutti scappati. Dalla finestra scintillava al sole la Grande Linea Esponenziale, magnifica; e nei suoi vetri ci riflettevamo, giganteschi.

Sabato 14 marzo 2020

Vengo svegliato dalla suoneria del cellulare. A fatica scendo giù dal letto: ho un mal di testa rivoluzionario. Faccio un appunto mentale: non bere mai più così tanto, e mi accorgo di aver già accettato la videochiamata.

Nello schermo appare il faccione esultante del capo, imbiancato dal sole splendido che riempie il suo salotto, mi sorride, mi chiede come sto. Non riesco a pensare a una frase e lui ha già ricominciato a parlare. È difficile stargli dietro: il bando per il lotto Melandri è rimandato a data da destinarsi, lo ha contattato l’ufficio tecnico del Comune. Il virus ha bloccato tutto, come posso immaginare.

Mi fa i complimenti per il progetto: dice che è molto ambizioso, sì, ma purtroppo irrealizzabile. Per adesso mettiamo tutto in freezer (dice così, in freezer), se ne riparla dopo la quarantena; io devo riposarmi. Spera che mi rimetta presto, mi ha visto un po’ esaurito, e prima di riattaccare mi chiede (meglio, mi ordina), di inviargli i rendering e le nuove planimetrie della Grande Linea Esponenziale, li vuole archiviare nel database dello studio.

Mi rendo conto della gravità della situazione solo dopo il caffè. E così il capo vorrebbe fregarmi? Vuole il mio lavoro tutto per sé, ma non lo ammette. Si intitolerà meriti non suoi; lui, che non disegna più nemmeno un capannone da almeno cinque anni. No, non gli darò questa soddisfazione.

Cancello tutti i file dal computer, li salvo su una chiavetta. Un grattacielo di 300 metri in 4 centimetri. Ma non è abbastanza, no: li troveranno. La faccio a pezzi col martello, fino a ridurla a un simpatico gettone di plastica e silicio. (È sempre utile avere un martello in casa, quando si è infelici.) Io l’ho salvata in testa, la mia creatura, da lì non me la possono rubare: cosa credete?

Dopo pranzo mi fumo una sigaretta in terrazzo. Cerco di raccogliere le idee, di calmarmi. Ma il “paziente zero”, perché non lo chiamano “paziente uno”? Perché sminuirlo così?

Dal balcone della casa di fronte vedo uscire un omarino calvo, visibilmente sovrappeso. Si mette ad applaudire per un minuto buono poi urla, urla con quanto fiato ha in corpo, e il suo vocione immenso ricopre i tetti delle case: “Ce la faremo! Ce la faremo!”. Mi sembra impossibile che un vocione così possa uscire da un corpo tanto piccolo. Vedo scappare il gatto dei vicini; una finestra si chiude di scatto. Riecheggiando per il quartiere, le urla vengono assorbite dal silenzio, quindi l’omarino scompare di nuovo dentro casa.

Curioso. Sai che c’è, Italia? Per una volta sono con te: ce la farò anch’io. Troverò un altro studio, altri colleghi, e la costruirò, la mia Linea.

Domenica 15 marzo 2020

Ma quanto è stupido il verso delle tortore? Questa domenica, dalla finestra, mi arriva solo il loro ripetitivo tubare, u-uuu-uk, u-uuu-uk, ancora e ancora, all’infinito. Nessun altro segno di vita. Inesauribile noia della natura.

Per non impazzire decido di fare quattro passi. Virus o non virus, sento il bisogno di uscire da questa stanza, fosse anche solo per pestare una cacca di cane.

Giro l’angolo, arrivo fino a Porta Nuova. Per strada solo un ragazzo che pedala veloce e un anziano, davanti alla Loggetta, col suo barboncino al guinzaglio e la mascherina. L’anziano parla al cagnolino: “La vuoi fare qui? La vuoi fare là?”. Mi appoggio al muro per un attimo, guardo questo quadretto di tenerezza, quando sento una finestra aprirsi sopra di me.

Cosa sta facendo?, mi chiede una donnicciola. Non riesco a vederla bene: mi fissa da lassù, la faccia fra gli scuri, mi punta addosso un cellulare. È vestita in modo strano, sembra appena uscita da uno sceneggiato storico della Rai. Voi tirate con le mani dietro al muro!, continua, Voi toccate la muraglia con le mani! E si fa il segno della croce.

Non capisco. Mi da del voi? La quarantena comincia a fare brutti scherzi. Le dico che mi sono accostato solo per un momento, non faccio niente di male. No, non mi piace niente quel che fate! Voi imbrattate la muraglia di un certo ontume che pare grasso et che tira al giallo. Io vi denuncio!

Mi denuncia? E per cosa, signora? Come, non conoscete le nuove grida? Sua eccellenza il sindaco procurator Don Pascale l’ha detto di segnalar i comportamenti infami et mandar le foto alla sbirraglia, se c’è timor d’onzioni!

La mando a cagare e mi allontano. Prima di girare l’angolo cedo alla tentazione di guardare di nuovo la finestra, per vedere se la donna è ancora lì. Niente, tutto chiuso. Certo è strano che qualcuno abiti ancora in quella casa fatiscente: dà l’impressione di essere disabitata da secoli. Ma ce n’è di gente stramba, in questa città.

Sera. Quanto ci mette il sole ad andar giù? Il tempo non passa. Beato il papa, il papa pop, il pop-pope, il poropopòp, che può girare per le strade di Roma e venerare l’icona della Salus populi romani. Io riesco a venerare solo questi spinaci surgelati, che si sciolgono piano in padella, e sperare che non si attacchino.

Lunedì 16 marzo 2020

Pare che il virus si sia portato via, fra quei 1.800 morti, anche Vittorio Gregotti. Mi rivedo, universitario, chino sui suoi libri. Il territorio dell’architettura, l’importanza del rapporto fra contesto e segno architettonico… Ma è un giorno troppo bello per essere tristi.

Da un po’ di tempo, su Facebook, la comunità artistica nostrana sembra essere impazzita. Questa quarantena sta moltiplicando, come asparagi ad aprile, le dirette, i concerti a distanza, le performance online, i video-messaggi ai fan. E tutti si sentono così essenziali, di cruciale importanza per la sopravvivenza dell’umana specie; tutti hanno buoni consigli ai governanti e ai governati; tutti sono, immancabilmente, nel giusto; smaniano per farsi notare. Gli artisti nostrani… vorrebbero essere le trombe squillanti della civiltà, ma sono timide scoregge nel frastuono.

Forse devo fare qualcosa anch’io… Ma cosa? Sul Corriere leggo un articolo di Vivian Lamarque. Per passare il tempo in casa consiglia di “mettere dei fiori sui nostri balconi” (e fin lì…) o di fare “caramelle di zucchero come usava nel lontano ‘900”. Non avendo gli ingredienti necessari per le caramelle, opto per il primo consiglio.

Sistemo il computer sul balcone, bevo due bicchieri di Sangiovese per darmi la carica e mi metto a canticchiare mentre svaso in diretta il mio rosmarino. Dopo una mezz’ora controllo il numero di spettatori: 0. Spengo il computer con stizza. Staranno guardando gli artisti. Troppa concorrenza, questa quarantena.

Prima di andare a letto ripenso a Gregotti. E se avessi sbagliato tutto con la Grande Linea Esponenziale? Non ho tenuto conto del rapporto fra struttura e contesto. La Darsena è orizzontale, non posso tradire la geografia… Ripensare all’intero progetto.

Il cellulare vibra. Un messaggio. Sara mi chiede perché ancora non mi faccio vivo, sono proprio stronzo, suo babbo sta male, sempre peggio, e i medici non si azzardano più a fare previsioni. Mi dispiace. Ma chi è questa Sara? Cerco nella mia memoria, ma non mi viene in mente nulla.

Uh! Lady Gaga è in auto-quarantena coi suoi cani.

Martedì 17 marzo 2020

Niente: non mi esce niente. Ho tutto questo ben di dio fra le mani, un intero lotto edificabile sulla Darsena senza restrizioni di Legge, ma non riesco a disegnare niente. Per tutta la mattina ciondolo dalla cucina allo studio, andata e ritorno, consumo i tappeti a forza di camminare; ma questa testa inutile che ho fra le spalle, questo spazio vuoto fra un orecchio e l’altro non vuole collaborare.

Vip di vario genere moltiplicano la loro presenza sulla Rete, credendo di essere confortanti. I loro volti riflessi all’infinito, come nelle stanze degli specchi dei Luna Park. Mi intristisce vedere gli interni delle loro case, così comuni, così banali. Ambiscono al glamour; risultano Biedermeier.

Devo lasciarmi alle spalle la mia Grande Linea e pensare ad altro. Non sarebbe uscito nulla di buono, capisci? (Mi devo convincere). Un grattacielo di 300 metri sulla Darsena… No, il contesto non è buono, A. P. La dimensione dovrà essere per forza orizzontale: è il paesaggio che lo richiede. In questa città non esistono belvederi, non conosciamo la vertigine dell’altezza. Terrestre: dev’essere un progetto terrestre. Sì, ma cosa? Pensa, idiota.

A quanti morti siamo? 2.500. Non so perché, ma sento che il mio tempo è legato a questi poveri morti. Lo avverto. Devo riposare, così non va. Troppa agitazione. È tempo di inaugurare la grappa.

Mi sveglio che è già buio. Ho perso tutto il giorno? Devo aver sognato qualcosa, ma le immagini si deformano, mi sfuggono dietro alla fronte… Sì, un quaderno. C’era un quaderno. E io ci scrivevo sopra. Disegnavo un progetto (cos’era? Possibile sia già andato perduto?). Tracciavo le mie linee dritte e pulite, avevo tutto sotto controllo. Ma poi le linee si ribellavano, si coloravano, si allargavano sulla carta come su una piastra di coltura; l’inchiostro-virus passava da una pagina all’altra e prendeva le forme che voleva lui, si diffondeva, cercavo di cancellarlo ma ormai era fuori controllo, e alla fine tutto il quaderno non era che unico groviglio insensato di colore.

Guardo in balcone: non ho finito di svasare il rosmarino! È rimasto là, lungo e steso per terra. Starà male, poveretto. Avrà preso freddo. Lo porto a letto con me e lo metto sotto le coperte.

In America stanno facendo la fila per comprare armi e munizioni. Una quarantena senza sparare è inconcepibile per loro. Ma su chi sfogarsi adesso che le scuole sono chiuse?

Mercoledì 18 marzo 2020

Sono più di 10 giorni che sono da solo in casa. Credo sia una sorta di record. Faccio un brindisi col rosmarino e mi metto a lavorare, cerco di produrre qualcosa.

Il cellulare continua a squillare. È sempre questa Sara che mi cerca, e mi cerca. Così non riesco a concentrarmi. Blocco il numero. Au revoir. Scompaio nel nulla, come le mascherine dalle farmacie, come i medici a Napoli.

Giovedì 19 marzo 2020

Giorno nero, nerissimo. Nemmeno uno straccio di idea. Consumo carta e vino, vino e carta. È arrivato il blocco creativo. Doveva arrivare, eh; lo dicono tutti. Tutti gli architetti attraversano dei blocchi; prendi Frank Gehry, poveretto. È in blocco da quando è nato. Sono ancora giovane, mi sbloccherò.

Dopo cena guardo al telegiornale le immagini di tutte quelle bare portate via da Bergamo, sui camion militari, senza un saluto, senza la possibilità di carezzare l’ultima volta la cassa del proprio nonno, o nonna, o madre, o padre. Dio mio. Devo fare in fretta. Perché ogni morto in più mi chiude lo stomaco? Perché ogni malato è un’invocazione a non perdere tempo? Cosa posso fare io?

Venerdì 20 marzo 2020

Che ore saranno state? L’una? Le tre? Non ho segnato l’orario. Ero nello studio: lavoravo per fare qualcosa perché non riesco più a prendere sonno. Qualcosa sbatte sul vetro della finestra. Vedo un sassolino saltellare sul davanzale. Mi affaccio e in strada intravedo una figura, illuminata a tre quarti dalla luce del lampione.

È un vecchio. Porta un berretto sformato in testa, la barba lunga. Mi pare piuttosto sporco, a dire il vero. Mi colpisce la sua magrezza, e noto che va scalzo. Cosa fa? Alza la mano, sembra che mi saluti. Salve anche a lei. Ha bisogno? Si è perso? Magari, mi fa. Magari mi fossi perso. Ma purtroppo so bene dove che devo andare. Benissimo allora. Arrivederci. E richiudo la finestra. Ma continua a lanciare sassi, vuole qualcosa da me.

Ma le sembra l’ora di lanciar sassi? E perché sta in giro? Non sa che siamo in quarantena? Oh sì, lo so, lo so. Sono tutti chiusi in casa. Ma io devo andare. Vado via per Teresina. Mi metto a ridere. Alla sua età, va via per Teresina?

E cosa c’entra l’età?… Il colera non guarda in faccia nessuno, vecchi, giovani, belli e brutti. Il colera? Ma di che sta parlando? Vuole dire il Corona! Macché Corona, invornito! Il colera! Non li legge i giornali? È già da mesi che ci sta portando via tutti! Vado al macello, a raggiungere i miei amici, ché sento già freddo.

Vecchio, ma cosa vai dicendo? Vado al macello, A. P., vado al lazzaretto! Ricordati del vecchio Landoni… E non dimenticare di far sempre la cosa sbagliata!

Non faccio in tempo a ribattere, che è già svoltato giù per via di Roma. Un lazzaretto…

Lunedì 23 marzo 2020

Da due giorni non stacco gli occhi dal computer. L’ho quasi finito: mancano solo alcuni ritocchi, ma il cuore del progetto c’è, pulsa. Sento che è la strada giusta, sento che è quello che devo fare.

Un lazzaretto. Il lotto Melandri ospiterà il lazzaretto della città. Tutto torna. La zona geografica (sempre a nord, verso le valli); il contesto urbano (l’orizzontalità); lo scopo. È ciò di cui abbiamo bisogno adesso. Un Gesamtkunstwerk totale. Il capolavoro definitivo dell’edilizia sanitaria, l’incrocio perfetto fra bellezza e funzione. Potrei andare avanti per pagine e pagine. Ne sono innamorato.

Il Landoni mi ha dato un’ottima dritta. Spesso l’ispirazione nasce da queste piccole cose. (Sono andato a fare delle ricerche, a proposito. Pare che fosse un letterato famoso in città per le sue burle piuttosto pesanti. Sarebbe morto per l’epidemia di colera del 1854-55. Certo, i tempi non coincidono: è in ritardo di più di 150 anni… Ma chi sono io per dubitare della realtà?)

Adesso che stiamo attraversando la fase acuta dell’epidemia, il lazzaretto dimostrerà tutto il suo potenziale. Il virus non mi scapperà. È un progetto che potrebbe salvare il paese e strappare la pena dal cuore delle persone. Devo ancora calcolare le resistenze, i tagli, le flessioni sulle travi d’acciaio, ma ho bisogno di una doccia.

Rassegna stampa prima di andare a letto. 6.000 morti. Chiusura totale delle attività non essenziali; nonne che sbattono pentole in giardino per scacciare il virus; ragazzi che si fanno arrestare per fare scorta di marijuana… Franco Battiato in un’intervista dice che “il contatto con l’impermanenza potrebbe migliorare il contatto con l’essenziale dell’esistenza”; poi guardo meglio. Non è Battiato, porco giuda, è uno psicanalista locale! Siamo messi male, stiamo sbroccando. Siamo messi così male che ci vengono ad aiutare dottori da Cuba! Non c’è più tempo.

Martedì 24 marzo 2020

Per fermare un virus, bisogna pensare come lui. Non so dove l’ho letto; ma se l’ho scritto, l’ho letto: non sono così intelligente da pensarlo da solo. Mi sono messo a studiare. Questo è un virus “zoonotico”, cioè è zompato da una specie all’altra fino ad arrivare a noi. Ha bisogno di un essere vivente per sopravvivere e moltiplicare se stesso. Ergo: se ci camuffiamo da virus, il virus non ci attaccherà. Quod erat demostrandum.

Ho calcolato tutto nei minimi dettagli, naturalmente in scala. Se il virus ha un diametro di circa 150-200 nanometri, allora il lazzaretto sarà largo 200 metri. Una forma ricalcherà l’altra. Come ho fatto a non pensarci prima? Lo Zoonosocomio.

Al centro ci sarà una struttura circolare, in vetro e cemento, proprio come il nucleo capside che racchiude l’RNA. Tutto attorno, una corona di sezioni indipendenti, ovvero i padiglioni degli ammalati, collegati da stretti corridoi al centro del lazzaretto. Sono le spicole di glicoproteina che coprono a raggiera il virus – particolarità da cui sembra prendere il suo nome. Il tutto immerso nel verde, sulle banchine placide della Darsena. E il cimitero è vicinissimo.

Ho progettato otto padiglioni dello Zoonosocomio. Gli ammalati più gravi e pericolosi staranno lì. Le comunicazioni fra una spicola e l’altra saranno impossibili: si dovrà per forza passare dal centro per uscire. Tutto sarà sotto controllo. Ogni padiglione potrà ospitare 100 malati gravi. In tutto 800 posti in terapia intensiva. Sembra uno scherzo, lo so: ma l’Emilia-Romagna ne aveva 449 in tutto prima di questa epidemia, dunque mi pare che sia un numero accettabile.

Gli ammalati saranno così divisi:

Padiglione 1: no vax (padiglioni con letti di chiodi);

Padiglione 2: opinionisti minimizzatori (posti letto attrezzati con museruole);

Padiglione 3: giornalisti catastrofisti creatori di panico (pareti con diffusori acustici a scomparsa che suoneranno 24/7 Free Jazz di Coleman);

Padiglione 4: artisti e influencer che cavalcano l’emergenza per visibilità (padiglioni privi di specchi e lampade);

Padiglione 5: approfittatori politici (padiglioni provvisti di schermature elettromagnetiche per bloccare l’accesso a internet);

Padiglione 6: usurai (padiglione nel quale ci sarà a disposizione solo una mascherina);

Padiglione 7: speculatori finanziari (con accesso ad orti privati, saranno i malati stessi a crescere il loro cibo);

Padiglione 8: mangiatori di serpenti (padiglioni senza carta igienica).

E al centro dello Zoonosocomio? Ci ho pensato a lungo. Cosa c’è al centro del virus? L’RNA: il codice che il virus inietta nel citoplasma delle cellule e che si riproduce perché noi lo replichiamo. Basterebbe rompere questa catena di traduzioni per fermare il virus…

Dunque: il centro ospiterà il paziente zero, curato dai traduttori più cani al mondo. Non dovrebbe essere difficile procurarsene qualcuno. In una settimana il virus sarà incomprensibile a se stesso.

Mi asciugo la fronte. Sì, il mio lavoro salverà questo paese; forse il mondo. Potrei brevettare il progetto. Ma poi penso che è in questi momenti che si vedono i veri filantropi. Mi accontenterò di una fornitura a vita di Barolo.

Le previsioni mettono gelo, pioggia in pianura e neve ad alta quota. Da quando sono in quarantena, il brutto tempo mi fa godere.

Mercoledì 25 marzo 2020

Ho sognato che bussavano alla porta. Andavo ad aprire e vedevo che tutto il mondo era alla rovescia. Le nuvole al posto del marciapiede, gli alberi appesi alla terra, come tanti enormi pipistrelli verdi a testa in giù. In alto, vedevo passeggiare le capocce pelate dei pochi passanti, lucide come stelle, e saltavo da un cirrocumulo all’altro, cercando di non far caso allo strapiombo blu che si apriva sotto i miei piedi.

Qualcuno che diceva: È tutto storto, è tutto storto: il bello è brutto e il brutto è bello.

Mi sono svegliato tardi. Leggo i giornali e mi sembra che il sogno continui. Un ragazzo si è ripreso col cellulare mentre leccava un gabinetto pubblico per una challenge, qualsiasi cosa significhi. Pare che abbia contratto il virus. Non sono preoccupato per lui: mi sembra giovane e resistente. Temo piuttosto per la salute del gabinetto.

L’unica certezza sono le forze dell’ordine, non c’è che dire: l’ultima categoria che continua ad onorare le buone e sane tradizioni italiane. In una Milano totalmente deserta, due volanti sono riuscite a scontrarsi mentre inseguivano un ladro in scooter. “Non c’è nulla di divertente in questo episodio”, ha dichiarato uno dei poliziotti alla guida, toccandosi il naso rosso.

Oh, rosmarino mio, mio unico compagno. Non lo vedi? Il mondo scivola inesorabilmente verso la follia e lo stordimento. Ti sento spelacchiato e so che non potrai resistere a lungo, ma io ti posso aiutare.

Prima di inviare il progetto dello Zoonosocomio agli uffici tecnici del Comune mi bevo l’ultima bottiglia rimasta in casa. Avevo tenuto da parte un Amarone: bisogna festeggiare la fine di questa quarantena. Sì, presto sarà tutto finito. I malati saranno dentro il mio lazzaretto e torneremo alla normalità. C’è solo un’ultima cosa da fare, ma devo aspettare la notte…

Giovedì 26 marzo 2020, dopo l’alba

Ciò che segue potrebbe sembrare un po’ strano, ma giuro sul mio rosmarino secco che è successo.

Ho aspettato fino alle tre di notte, poi sono uscito. Lo so che è qua in giro. L’ultima tessera del mio Zoonosocomio… Resta nascosto durante il giorno, in chissà quali armadi, ed esce solo la notte, per diffondere il virus mentre tutti dormono. Per questo bisogna uscire da soli, quando non c’è nessuno in giro: solo così si può catturare il paziente zero.

Dunque ho preso con me il nastro da pacchi per legarlo, mi sono messo la mascherina e sono uscito in strada. Ho perlustrato la zona, battendo le strade palmo a palmo. Nessuna traccia. Arrivato in piazza la nebbia ha cominciato ad infittirsi, come venuta su dal nulla per un banale scherzo narrativo.

Mi vergogno a scriverlo, ma mi sono perso. La nebbia copriva le sagome dei palazzi, accorciava le strade là dove le credevo lunghe, cancellava gli angoli che mi aspettavo vicini. Allora, in mezzo a quel bianco, ho sentito un rumore. Un rumore sottile, come di acqua che scroscia da una grondaia. E ho visto una sagoma, confusa fra i vapori. Il paziente zero? Possibile?

Fermo lì!, ho detto. Non ti muovere di un passo o ti lego con il nastro! Alza le mani, tienile bene in vista, e fatti più vicino.

Chi è che mi disturba mentre orino?

Alza le mani ho detto! Cos’è, fai finta? Non mi vedi?

Se non lo tengo fermo con le mani,

Io rischio di pisciarti sopr’i piedi.

Dante! È proprio lei! Oh santa Madonna! Ma cosa ci fa a spasso a quest’ora, è matto? Non sa che siamo tutti in quarantena?

Mi stava per scoppiare la vescica!

Per anni ho sopportato questa pena,

Stavo male: che vuole che le dica?

Ma si figuri, quando scappa, scappa. Anzi, mi scusi per i modi un po’ bruschi. Mi dispiace di non poterla accogliere come si deve. Se consente, la inviterei volentieri a prendere qualcosa da bere…

Preferisco questo saluto scialbo

all’ossequio delle camicie nere:

Cent’anni fa ad accogliermi fu Balbo.

Scusi, eh, ma cosa si aspettava? Non sa che è arrivato un virus dalla Cina? La gente deve restare in casa per contenere la malattia!

So del virus che chiamasi Corona;

ma anche prima d’oggi, per la via,

non si vedeva mai passar persona.

Sì, ha ragione: la città non è cambiata molto per la pandemia… Le assicuro però che si stanno preparando grandi eventi per il Centenario! Ritorni fra un anno, vedrà che roba, vedrà quante persone!

Lei forse mi vuol prender per coglione?

S’io risento parlar del Dantedì,

le giuro che non apro più ‘l portone.

Ma come, non apprezza queste cose? Per tutto l’anno teniamo conferenze, facciamo bandi in suo onore, concerti, ospitiamo menti elevate…

Pel suo silenzio scelsi questa palus,

Non per sentir suonar queste cazzate!

I’ penso che non virus sia, ma salus:

ché forse, senz’eventi né follie,

potrem tornare a legger le poesie.

Senza dubbio, la capisco benissimo. Ora mi scusi, ma devo proprio lasciarla, devo andare via…

Mi vuole almeno dire chi lei sia?

Mi chiamo A. P., sono un architetto. Sto cercando il paziente zero per fermare questa malattia, ma devo far presto! È già quasi mattina, e se non lo trovo non finisco il mio lazzaretto.

Allora le propongo un bel progetto:

Se vuole farmi onor, e alla Divina,

rada al suolo sta merda di tempietto…

Sepolcro un cazzo: questa è una latrina!

E badi di comporre senza falle…

Adesso me ne vo: ne ho pien le palle.

Sabato 28 marzosto, alba

Ennesima notte sprecata. Come faccio a trovarlo da solo? La città è troppo grande, e potrebbe nascondersi dovunque. Ho cercato sopra i tetti, lungo gli argini dei canali; ho frugato fra i cespugli dei parchi, sotto i mosaici delle chiese, nel sottopassaggio della stazione, nel folto della pineta, sotto la spiaggia e i tappeti, dietro le colonne dei portici, dentro lo stadio, a Palazzo Merlato; ho controllato poltrona per poltrona tutti i teatri della città. Nessuna traccia del paziente zero. Sparito nel nulla.

Sento la fronte al rosmarino: brucia. Non gli rimane troppo tempo, povero. I suoi rametti cominciano a ingiallire. Perché il Comune non mi ha ancora risposto? Perché i tecnici non capiscono che lo Zoonosocomio è la nostra ultima speranza? Hanno perso il lume della ragione? Devono aiutarmi a catturarlo. Formare squadre di ricerca, sì, includere nell’organizzazione la Protezione Civile e controllare ogni via, sbattendo pentole e cucchiai per stanarlo, il bastardo. Lo troveremo.

Devo solo scrivere e spiegarmi.

Egregio Comune, egregi tecnici,

Con la presente sono a informarVi che, in assenza del paziente zero, il cantiere per il Progetto Zoonosocomio dell’arch. A. P., (Bando comunale “ex-Lotto Melandri”, n. 090493 del P.U.G., ai sensi della L.R. 24/2017) non potrà assolutamente inaugurare i lavori. L’apporto formale del suddetto paziente all’intero progetto è infatti di inderogabile necessità, e la sua presenza va garantita pena il rischio di una grave compromissione delle funzioni sanitarie del succitato luogo di contenimento.

Dunque, considerata la capitale importanza dello Zoonosocomio per la salute pubblica cittadina e regionale, e tenendo altresì conto delle gravissime contingenze dell’attuale congiuntura socio-economica, causate dall’infausta pandemia di Covid-19 di cui nella presente non vale la pena rammentare l’esiziale dannosità, faccio aperta e ufficiale richiesta di un immediato, sostanziale, efficace contributo delle Forze dell’Ordine per intensificare le ricerche del paziente zero, al fine di avviare al più presto il cantiere.

E che cazzo!

Cordialmente,

A. P.

È solo questione di minuti. Mi risponderanno.

Domenica 29 marzobre, ore 5 e 99 minuti

Vatti a fidare degli amici. Ho aspettato fino a notte fonda, poi sono uscito di nuovo. Chi fa da sé… Almeno il papa mi ha dato l’ispirazione. Dopo la battuta di caccia, andrò davanti al Duomo per invocare l’aiuto divino. Magari con l’aiuto dell’arcivescovo…

Domenica 29 marzile, ore 6 e 87 minuti

Stavo camminando giù per il corso, quando è cominciato a scendere un nevischio soffice. Era neve perché l’ho sentita con la lingua e sapeva di neve. Era incontrovertibilmente neve. Strano, mi sono detto, non è mica stagione. Ma quasi subito i fiocchi si sono andati infittendo, ed è arrivata una gran bufera. Riuscivo appena a camminare contro quel vento urlante, e mi tenevo il bavero della giacca con una mano, e con l’altra stringevo il nastro adesivo.

Ho visto una figura che camminava accanto a me. Aveva la faccia lunga e petrosa di un cosacco; i fiocchi s’impigliavano nei folti ricci che gli inghirlandavano il viso come una criniera. Canticchiava qualcosa di ritmato, come per farsi forza.

Cupa sera. Neve bianca. La bufera i viandanti abbatte e sfianca. La bufera sulla terra intera!

È già, c’è un gran brutto tempo. Ma cosa ci fa, lei, in mezzo a questa bufera?

Sento che sta per succedere un grande evento, ma non mi è dato sapere esattamente cosa sia né quando accadrà, mi dice.

E non lo voglio perdere!

Ha gli occhi cerchiati, come se non dormisse da secoli.

È stanco? Ha bisogno d’aiuto?

No, sono solo annoiato. Vede? Notte, strada, fanale, farmacia… Notte, strada, fanale, farmacia… Luce assurda e appannata… Sarà sempre così, non c’è rimedio… Per questo voglio vedere che succede.

E cosa dovrebbe succedere, mi dica?

Non lo so, stiamo ad aspettare. Noi russi vi abbiamo spesso aiutato, ma adesso tocca a voi… L’Occidente resterà unito? O crollerà in questa bufera?

Oh! Non mi aspettavo che mi parlasse di politica.

Io li invidio, mi dice.

Chi?

Li invidio i cittadini di questa città.

E perché?

Non vede che dormono come bambini? Dormono in braccio all’assonnata eternità…

Per un po’ cammina con me sotto la neve. Ripete la sua nenia: notte, strada, fanale, farmacia… notte, strada, fanale, farmacia… Sento le sue parole sempre più confuse e deboli nel vento, poi lo perdo.

Certo ce n’è di gente strana in giro.

In ogni caso, sono riuscito ad arrivare al Duomo. Ho cercato il campanello per suonare all’Arcivescovo. Poi mi sono ricordato che le chiese non hanno campanelli. Forse dovrei suonare le campane, mi son detto. Ma son lassù…

Mi sono spogliato e ho piegato le ginocchia sulla neve. Stranamente non sentivo freddo. Ho aperto le braccia a croce e ho cominciato a urlare le parole del papa: Svegliati, o Signore! Svegliati, o Signore!

Mi sembrava una buona invocazione. Ho urlato ancora per un po’, poi ho atteso una risposta. Dietro di me ho sentito le rane cantare.

Brekekex koax koax, brekekex koax koax… Figlie lacustri, innalziamo l’inno armonioso, la bella voce che emettiamo alla festa delle Pentole!

Brekekex koax koax, brekekex koax koax… Noi che siamo care alle Muse dalla bella lira, gridiamolo forte e chiariamo i pensieri di questo mortale: al Signore gli piace di svegliarsi tardi!

Brekekex koax koax, brekekex koax koax…

Mercoledì 32 marzo

Erano le cinque, ma non so dire se di sera o di mattino. Steso sul divano, davo fondo all’ultima mezza bottiglia di gin rimasta. Dalla televisione usciva una fumaglia indistinta di parole, un cicaleccio impossibile da seguire. Orbán, pieni poteri, venti concubine thailandesi in Baviera, Trump, 100 mila morti in America, stime, numeri.

Che pace, che silenzio fuori. Potevo essere sospeso nel nulla: il mio appartamento che galleggia in mezzo al mare, a chilometri e chilometri di distanza dalle prime terre abitate. Mi stavo rabboccando il bicchiere per un ultimo sorso quando ho sentito grattare al vetro della finestra.

Cos’era? Non vedevo nulla. E ancora grattare. Poi l’ho vista: una coda che si arricciava come una biscia, le zampe posteriori, e infine il muso.

Il gatto della vicina. Grosso come un maiale, nero come un corvo, con due baffi tremendi da cavalleggero. Che voleva? Va’ via, gli ho detto, e ho battuto le mani. Stasera devo andare a caccia del paziente zero, devo riposare, non vedi che sono stanco? Ma quello niente, rimaneva lì. E grattava, grattava.

Che cosa vuoi? Vuoi venire dentro?

“Sì”, mi risponde lui, “ma prima mi devi invitare. Se non mi inviti, io non posso entrare: è la legge”. Se è la legge, allora rispettiamola: prego, entra pure. E ho aperto la finestra. Mi ha sorpreso l’educazione di quel gatto, che si è messo a sedere al tavolo, si è acceso una sigaretta e poi mi ha chiesto, gentilmente, se volevo offrirgli un caffè. E va bene: facciamogli il caffè.

Io ti ospito volentieri, gatto, ma sappi che poi devo uscire, gli ho detto. Se non trovo il paziente zero il progetto non può iniziare, e dal Comune ancora non mi rispondono. Non puoi stare molto, purtroppo. “Non temere”, risponde lui, “starò giusto il tempo di un caffè. Devo chiederti una cosa”.

Allora sono andato in cucina, ho riempito la moka e ho aspettato che il caffè venisse su.

Cosa mai voleva da me quel gatto? In tanti anni di approcci mai un interessamento, mai che si lasciasse accarezzare o che facesse le fusa… un caratteraccio. E adesso pretendeva anche il caffè? Educato, certo, ma un po’ indisponente.

Quando gli ho offerto la tazzina, con inaspettata agilità da gatto qual era, l’ha presa nella zampa e se l’è portata al muso. “Buono, davvero”, si è complimentato, e poi ha preso a lisciarsi quei baffi lunghissimi. Quasi mi avesse letto nel pensiero mi fa: “Lo so che non è molto cortese da parte mia piombarti in casa in questo modo. E ti prometto che non succederà più. Ma vedi, caro A. P., io ho bisogno di qualche informazione, e mi hanno indirizzato a te come persona informata sui fatti”.

Ma figurati, se posso essere utile, volentieri. Ma cosa dovrei sapere io? Sono solo un architetto.

“Appunto. Mi è giunta voce che stai progettando un lazzaretto per salvare l’umanità”, ha iniziato, pulendosi il muso col tovagliolo. “Ecco, vorrei sapere quando è previsto l’inizio dei lavori”.

Oh, gatto, vedi, queste sono cose complesse. Ho vinto il bando, che è scaduto da qualche giorno. In condizioni normali costruire lo Zoonosocomio richiederebbe almeno un anno, ma con una pandemia di questa gravità fra due giorni al massimo inizieranno i lavori, e la prossima settimana potrebbe già essere pronto per ospitare i primi malati. Se non fosse che…

Quando ho detto questa frase, il grazioso campanellino che aveva al collo ha vibrato di curiosità.

“Se non fosse che?…”

Se non fosse che non si può iniziare la costruzione senza prima avere trovato il paziente zero!

“Interessante, davvero interessante”, mi ha risposto. “E dunque se prima non si trova il paziente zero, come lo chiami, sarebbe assolutamente inutile costruire questo lazzaretto, giusto? E dimmi, ti hanno lasciato solo in questa ricerca?”

Sì, gatto mio: solo, solissimo.

“Capisco… Una situazione spiacevole… Sei davvero sicuro di volerlo trovare, questo paziente zero?”

Sicuro? Altroché! Senza di lui l’intero progetto sarebbe una follia!

“Bene, non ho bisogno d’altro. Un’ultima cosa, prima di andare. E ascolta bene il mio miagolio, perché non lo ripeterò due volte”.

Mi guardava con quei due occhi gialli, fissi; le pupille si erano fatte sottili come due spilli.

“Ti proibisco assolutamente di uscire un’altra volta per andare a cercarlo. Ci siamo intesi?”

Ma gatto, come ti permetti? È il mio progetto, è il mio capolavoro! Devo finirlo per il bene dell’umanità! Allora il gatto ha cominciato a soffiare, ha rizzato tutti i peli e ha scoperto gli artigli. È sceso dalla sedia, e prima che potessi fare un gesto mi puntava alla gola con la zampa.

“Ascoltami bene, stronzetto. Tu non uscirai più da questa stanza, è chiaro? Te lo ordino a nome della F.F.F.!”.

La Fratellanza Flora e Fauna! Dovevo aspettarmi che foste sulle mie tracce! Come mi avete trovato? Cosa volete da me?

“E hai il coraggio di chiedermelo? Vogliamo che il tuo bel progetto rimanga sulla carta. Vogliamo insabbiarlo. Nessuno deve conoscerlo, nessuno deve entrare in possesso di quelle planimetrie! Abbiamo subito troppo a lungo, A. P. Abbiamo sopportato per decenni i vostri abusi, le vostre violenze, che avete sempre compiuto nel nome di una supposta superiorità di specie. Ma il vostro tempo è finito, A. P.: credevi che questo virus fosse una semplice casualità? Erano anni che i serpenti e i pipistrelli pianificavano l’attacco, e voi ci siete caduti in pieno. La vostra voracità ha fatto il resto… E le cose stanno già cambiando! L’avanguardia dei piccioni ha già preso possesso delle piazze. Presto li seguiranno volpoche e conigli; i ratti stanno presidiando i porti, e le meduse hanno preso il controllo delle coste. Ormai è troppo tardi per fermarci, lo capisci? Vi conviene collaborare”.

E come?

“Con gli umani in casa, finalmente potremo tornare a riprenderci i nostri spazi. È finita A. P.: la Fratellanza sta liberando il pianeta. Del resto non lo dicevi anche tu, qualche giorno fa? Siete esauriti. Se foste stati in grado di capirlo prima e rispettare i confini non ci sarebbe stato bisogno di arrivare a tanto. Ci avete costretto a questo… Ma d’altra parte non vi chiediamo un grande sacrificio. Dovrete soltanto rimanere nei vostri habitat naturali: i salotti. La vostra specie è pronta per fare il grande salto alla domesticità totale. Ti ho avvertito, A. P., ora basta. Medita bene le tue azioni: in caso contrario, la rappresaglia della F.F.F. sarà spietata”.

Ma perché? Perché ci fate questo? Siamo ancora in tempo per migliorare! Non è vero, gatto? Siamo ancora in tempo! Voglio parlare con un responsabile! Fammi parlare col vostro capo!

La mia agitazione lo metteva di buonumore: con le zampe già cominciava a fare il pane sul divano.

“Vuoi parlare col Grande Architetto?”, mi fa.

Sì, gatto, lasciami incontrarlo! Dacci un’ultima possibilità!

“E sia, parla pure. Ti ascolta.”

Ma non vedo nessuno!

“È stato qui con te fin dal primo giorno, A. P.”

Dio, che agitazione!

34 marzo 2110

Se la zampa del gatto indica la luna, lo stolto guarda la zampa. Ma io stolto non sono, e ho alzato gli occhi all’angolo più buio della cucina.

Appeso alla sua ragnatela c’era un ragno d’oro. Da quanto tempo non pulisco la casa?, mi sono chiesto. È vero: probabilmente è stato qui fin dall’inizio.

E dunque questo sarebbe il Grande Architetto?, domando al gatto.

“Perché non lo chiedi a lui?”, mi risponde con impeccabile logica felina. Poi si acciambella sul divano e comincia a fare le fusa.

Mi sono avvicinato alla tela e ho guardato meglio la sua opera. Era perfetta. Allora mi è salito dentro un gran sconforto, perché ho capito che nemmeno dopo una vita intera di calcoli e studio sarei riuscito a progettare una costruzione così impeccabile. Leggera, eppure robusta; simmetrica, ma priva di rigidità; elegante senza essere frivola. E, soprattutto, perfettamente adattata al paesaggio. Il capolavoro senza tempo di un maestro. Sì, doveva essere proprio lui: il Grande Architetto.

Senza dire una parola, il Grande Architetto ha preceduto la mia domanda, quasi sapesse già quel che volevo chiedergli.

Caro A. P., non c’è bisogno di parlare, so già tutto. Sono stato con te fin dal primo giorno; osservavo ogni tua mossa in silenzio. Vedi, al mondo non si muove un fiato senza che io non me ne accorga. Non per nulla ho tanti occhi. Io tengo i fili di tutto, e ho progettato l’universo così come lo vedi. Quanti sono i regni dei viventi? Otto, come le mie zampe: a mia immagine e somiglianza.

E adesso tu vorresti chiedermi la ragione di tutte le cose. Perché sta succedendo tutto questo? Perché lo permetto? Perché la Natura si accanisce con tanta forza contro di voi? Dopo tutto sono io ad aver creato gli uomini così: intelligenti, curiosi, insaziabili, incapaci di abitare un solo luogo. Li ho fatti voraci, perché in quella perfezione fosse piantato il seme della loro stessa rovina, come per tutte le cose. Dunque che colpa ne avete voi?, mi vorresti chiedere.

Questo virus, come tutti quelli che lo hanno preceduto, era già scritto fin dall’inizio dei tempi nelle leggi della probabilità. È un avvenimento perfettamente coerente, date le vostre inclinazioni, non è vero? E allora perché scatenarlo? Perché punirvi, se la vostra natura non può essere cambiata? Perché crearvi così potenti, e allo stesso tempo così fragili?

Vedi, A. P., io mi limito a progettare. Siamo colleghi, mi dovresti capire… Intesso la mia tela, esploro ogni possibile conformazione, sperimento ogni struttura e variante concepibile, costruisco infiniti progetti e forme e creature, solo e soltanto per amore della varietà e della combinazione. Una volta create, taglio il filo e mi limito ad ammirarle dalla mia ragnatela. Questo fa un creatore: non s’immischia nella sua creazione. Fa le leggi, e lascia che il gioco giochi da sé.

Dunque, come vedi, non c’è intenzione, colpa o fatalità in tutto questo. È successo, come poteva non succedere. Avreste certamente potuto comportarvi più cautamente, abbassare le probabilità di un tale evento, limitare i danni. Tutto vero. Ma non avrete mai la certezza che questo non possa capitare di nuovo, in futuro. Se proprio vuoi cercare una morale, A. P., ed io non amo le morali, è questa – alquanto deboluccia, temo: siate pronti, perché tutto può succedere.

Ma tu, Grande Architetto, che tutto fai e che tutto vedi, non potresti almeno indicarmi cosa fare per fermare questa pandemia? Tu conosci il funzionamento del virus e potresti dirmi come annientarlo!

Ti ho già detto che non mi piace immischiarmi in queste faccende. La Natura deve fare il suo corso.

E allora lascia che intervenga io! Dammi questa responsabilità e lo fermerò. Come devo fare? Qual è il segreto per fermarlo?

Ma tu sai già qual è, A. P. Non capisco perché me lo chiedi… La risposta è in ciò che stai cercando da tempo.

Il paziente zero… Lui? Bisogna trovarlo e farlo sparire, lo sapevo! Ma come faccio, Grande Architetto? Ho provato a cercare dappertutto e non si trova, te lo giuro!

Mi stupisce che ancora tu non ci sia arrivato, A. P.

E dire che sei un esemplare abbastanza sveglio…

Io? Io sono il paziente zero?

Tu l’hai detto.

Ma com’è possibile? Bada a quel che dici, ragnaccio del malaugurio! Se mi monta la bizza, guai a te!

Povero A. P… Mi fai proprio compassione…

E allora, lo ammetto, mi sono alquanto agitato. Ho preso dalla tavola il mio martello e l’ho scagliato contro il ragno. Pensavo di non averlo colpito, ma invece l’avevo colto proprio sul capo, tanto che il povero ragno ha avuto fiato per dire ancora “Sei tu, sei tu…” e poi è rimasto lì stecchito e appiccicato alla parete.

Quando mi sono girato, il gatto non c’era più. Doveva essere scappato dal balcone. Bene, mi son detto, finalmente è tornata un po’ di calma. Si può ragionare.

Che sciocchezza. Io il paziente zero… Da non crederci. Mi guardo allo specchio. Paio in forma… La barba lunga, certo. Le occhiaie… e se fossi asintomatico? No, non può essere. Il mio corpo ama i sintomi.

Mi sono messo sul divano, ho finito il gin e ho alzato il volume della televisione, perché avevo ragionato anche abbastanza.

Sullo schermo c’è la mia faccia. E non è un riflesso: è la mia foto della patente. Come hanno fatto a scovarla? Una didascalia dice: Finalmente trovato il paziente zero.

Il cronista sorride, raggiante. Conferma che soltanto isolandomi in quarantena per sempre si potrà sconfiggere il virus, e la vita tornerà a scorrere tranquilla come prima. Le Forze dell’Ordine sarebbero già sulle mie tracce.

Ci risiamo, penso: la solita trovata catartica per finire una storia.

È chiaro, ormai: devo sparire. E va bene, sparisco. Non lascio tracce. Con chi credete di avere a che fare?

Conosco un posto, sulla Darsena. Ma la Darsena è lunga.

Non mi troverete mai!

POST FAZIONE

La vicenda sembra chiudersi là dove era cominciata. In Darsena. Ma si conclude davvero? E come? A.P. s’è buttato? Si è ucciso, cioè? O si è nascosto da qualche parte per sfuggire alla cattura? Ma dove? Noi dopo l’ultimo manoscritto ricevuto abbiamo in ogni caso avvertito le autorità, affinché avviassero le opportune ricerche. Si sono perlustrate banchine e scandagliati fondali, ma non si è trovata alcuna traccia del fantomatico architetto né di altro essere umano. Nel frattempo s’è rintracciato un luogo: in una casa abbandonata e in vasto disordine, non lontano da Porta Nuova, sono stati ritrovati un martello, il computer, le planimetrie, i fogli sparsi di questa strana storia. Allora s’è capito. Ma non possiamo ancora rivelarvi chi è A.P. Né lo faranno le Forze dell’Ordine e i Magistrati. Perché lo stanno ancora cercando e non vogliono compromettere le indagini. Perché finché non lo troveranno, noi non saremo mai veramente liberi e fuori da questo incubo. Non ce la faremo. Questo lo avete capito, no!? Avete seguito il ragionamento del Ragno d’Oro che tesse la Grande Tela?! Quindi il nostro destino dipende da questa ricerca: A.P. deve cascare nella rete. E noi, se pure umanamente abbiamo spesso simpatizzato per lui, adesso cinicamente parteggiamo per chi lo bracca. Perché non ne possiamo più di questa clausura. Perciò A.P. se ci sei, se sei là fuori, consegnati. Sacrificati per noi. Liberaci da questo male.

LA REDAZIONE

Immagine di copertina: Caterina Morigi, Quaderni, 2015, inchiostro su carta (per gentile concessione dell’artista)

Immagini interne alle giornate di quarantena: capolavori del pittore surrealista belga René Magritte

Immagine conclusiva: “Il ragno che piange” (L’Araignée qui pleure) del pittore simbolista francese Odilon Redon