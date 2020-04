Esami di maturità: Commissioni con 6 commissari interni e 1 Presidente esterno, verteranno su un colloquio senza prove scritte

“Ieri sera (venerdì, ndr) ho firmato la prima ordinanza che riguarda gli Esami di Stato del secondo ciclo. Come avevo anticipato anche in Parlamento, abbiamo modificato la commissione: tutti i 6 membri che la compongono saranno interni. Solo il presidente sarà esterno. Gli studenti avranno un esame serio, vero, ma saranno valutati da chi ne conosce il percorso scolastico. Dobbiamo tenere conto di questo anno particolare.” Questo il tweet della Ministra Lucia Azzolina.

Cambia dunque la composizione della commissione dell’Esame di Stato del secondo ciclo: sarà formata da sei commissari interni e dal presidente esterno. È quanto prevede appunto l’ordinanza, attuativa del decreto legge del 6 aprile su Esami e valutazione, firmata dalla ministra Lucia Azzolina. Una revisione dovuta all’emergenza coronavirus e all’impatto che ha avuto sulla scuola per andare incontro agli studenti che si sono visti interrompere l’anno scolastico a metà. “In questo modo – spiega la Ministra – gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. Vogliamo un Esame di Stato vero, serio, ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell’emergenza ancora in atto”, ha spiegato ancora Azzolina.

I presidenti di Commissione saranno nominati dagli Uffici scolastici regionali, mentre i commissari interni saranno nominati dai Consigli di classe. Nella composizione della commissione si dovrà tenere conto dell’equilibrio fra le varie discipline di ciascun indirizzo scolastico. In ogni caso, sarà assicurata in tutte le commissioni d’esame la presenza del commissario di Italiano e di uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo. Con la caduta ormai data per scontata dell’ipotesi di un rientro in classe a metà maggio, ora resta in piedi solo l’idea di esame con un’unica prova orale, senza gli scritti.