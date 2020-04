Lettera di un’assistente sociale: “tanti mi ringraziano, ma sto semplicemente facendo il mio lavoro”

Il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi riporta una testimonianza importante, una lunga lettera ricevuta da un’assistente sociale (non dipendente dell’Amministrazione faentina) con una bella riflessione: ne riporta solo alcune frasi, che gli sono sembrate significative:

Grazie. Parto da qui, da questa parola, che mai quanto in questi giorni me la sento dire al telefono dagli utenti o dagli amici “Grazie, lei è stata molto gentile” “Grazie per la sua disponibilità” “dobbiamo ringraziare voi che lavorate in questo periodo”… Quando sento queste parole per i primi secondi provo un moto di felicità, legato forse alla necessità insita in ognuno di noi di sentirci gratificati/riconosciuti, subito dopo mi sale la rabbia che poi mi porto dietro per tantissimo tempo, perché io sto semplicemente facendo il mio lavoro, come tutti i giorni.