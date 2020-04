Bagnacavallo. Il 25 aprile la Torre Civica sarà illuminata di verde, bianco e rosso

Sarà naturalmente un 25 aprile diverso dal solito, ma con molte iniziative organizzate seppure in maniera differente dagli altri anni.

Le celebrazione promosse dal Comune, il Comitato Permanente Antifascista e i Consigli di Zona per il 75° anniversario della Liberazione si svolgeranno senza pubblico: sabato 25 aprile il sindaco Eleonora Proni deporrà corone al monumento ai Caduti di Bagnacavallo e alla Stele Armena, poi si recherà a Boncellino, Glorie, Masiera, Rossetta, Traversara, Villa Prati e Villanova. In ogni frazione deporrà corone alle lapidi e ai monumenti ai Caduti.

Tutti i cittadini sono invitati a esporre il Tricolore alle finestre.

Inoltre, per ricordare l’anniversario, la Torre Civica di Bagnacavallo sarà illuminata con i colori verde, bianco e rosso fino al 2 giugno.

Il Comune ha aderito anche alla campagna nazionale dell’Anpi che invita i cittadini a intonare “Bella ciao” alle finestre alle 15.

L’Anpi di Bagnacavallo proporrà inoltre online contributi dell’Archivio Storico di Bagnacavallo, con video e foto, della scuola di musica Doremi con musiche e letture da Beppe Fenoglio e degli alunni delle quinte elementari dell’Istituto Berti, poi canzoni con Vittorio Bonetti e Luca Taddia e interventi dei gestori dell’Albergo Antico Convento San Francesco.

Infine, la camminata Nel Senio della Memoria si svolgerà virtualmente sull’omonima pagina Facebook.