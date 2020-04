Ex sindaco Mercatali invita a donare per raccolta fondi di Cuore e Territorio a sostegno dell’ospedale di Ravenna

Anche l’ex sindaco di Ravenna e senatore Vidmer Mercatali, con un video messaggio, invita a donare per la raccolta fondi lanciata dall’associazione Cuore e Territorio a favore del nosocomio di Ravenna. “Diamo una mano a quelli che in questi mesi hanno lavorato per noi con un piccolo contributo all’iniziativa promossa dall’associazione Cuore e Territorio – ha spiegato Mercatali – .Con un piccolo contributo possiamo aiutarli a lavorare meglio e a fare in modo che anche quando ci troveremo davanti a nuove emergenze queste persone sappiano che c’è una comunità che sta al loro fianco”.

Ospedale di Ravenna

Grazie ai contributi arrivati finora, si sono potute acquistare migliaia di mascherine e visiere protettive donate, oltre che a medici e infermieri, anche alle forze dell’ordine, oltre a 2 ventilatori polmonari e diversi caschi completi di generatore di ventilazione non invasiva. “Ma la raccolta continua: fra i prossimi obiettivi – oltre all’acquisto di altri dpi e macchinari per trattare i casi più gravi – anche l’estensione della donazione dei materiali all’Ospedale di Lugo, divenuto Covid Hospital” informano dall’associazione.

Si può continuare a donare con bonifico bancario intestato a Cuore e Territorio presso Cassa di Risparmio Ravenna – Iban IT02F0627013100CC0000027952. La causale è: donazione per coronavirus.