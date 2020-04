Il messaggio dei ragazzi di UPpunto: “in questo momento, pur stando a casa, desideriamo essere utili al mondo”

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì, a partire da oggi – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. Ci ha colpito una cosa che dicono i ragazzi in questo articolo introduttivo che spiega il loro progetto, in riferimento alla situazione che viviamo tutti con la crisi dovuta al Covid-19: “… in questo momento, pur stando a casa, desideriamo essere utili al mondo. Con questa iniziativa vorremmo portare lo sguardo di tutti oltre i limiti della negatività a cui le notizie ci sottopongono, pur rimanendo coscienti dell’importanza del periodo che stiamo vivendo.” Essere utili al mondo, è un bellissimo proposito e un bel messaggio. Perciò mettiamo con entusiasmo questo spazio a disposizione degli studenti, affinché sia un luogo di racconto, di confronto, di costruzione di brani di futuro e, quindi, di speranza.

LA REDAZIONE

Una grande iniziativa nata da un semplice desiderio, quello che mi sono ritrovato addosso, dopo aver iniziato a condividere con qualche compagno di classe, una strana passione per la politica, una passione che mi ha portato a voler aprire un dialogo sull’attualità. Inizialmente tutto creato tra amici, poi ho sentito il bisogno di condividerlo con altre persone realmente interessate a quello che accade nella realtà. Grazie all’ascolto di chi lavora nell’associazione Amici di Enzo, con cui avevo condiviso questa idea, un giorno, nel bel mezzo dell’emergenza Covid-19, mi arriva una telefonata da una di loro, proprio per chiedermi se fossi ancora interessato ad approfondire un dialogo su ciò che accade. E, così, oggi mi ritrovo con compagni di viaggio, anche sconosciuti all’inizio, ad aprire una conversazione online alla quale hanno deciso di aderire numerosi ragazzi.

Oltre al semplice dialogo, è stato utile ed interessante il contributo di giornalisti professionisti, che si sono resi disponibili a partecipare alle nostre videoconferenze, grazie ai quali abbiamo potuto ricevere importanti consigli su come saper leggere e scrivere correttamente articoli, ma soprattutto è stato significativo vedere il loro modo di lavorare e guardare la realtà. Ma la collaborazione più inaspettata e originale è quella tra noi coetanei, provenienti da istituti e città differenti, uniti da passioni ed interessi comuni e perfettamente abbinabili. Grazie, infatti, ai canali creati dall’associazione, anche verso zone che purtroppo vivono molto intensamente il dramma causato dal virus, siamo riusciti ad unirci in un team di giovani con lo scopo di trasmettere la realtà dal nostro punto di vista, anche completandoci con interviste e approfondimenti di esperti.

La squadra è composta da studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, da studenti di Istituti Tecnici di Ravenna, da diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. Ringraziamo tutti coloro che ci offrono questa opportunità per l’enorme aiuto che ci hanno dato per lo sviluppo e la concretizzazione di questo progetto.

Cercheremo, attraverso questa esperienza, di rispondere alla nostra esigenza di conoscere la realtà che ci circonda e ovviamente, di saperla condividere secondo tutto il nostro essere. Ci fa piacere concludere con due righe lasciate da una giornalista, perché descrive perfettamente la domanda che ci ha spinto a metterci insieme: “In questo lockdown qualcosa si è aperto. Come il dialogo con alcuni studenti che hanno molte domande sul giornalismo. Una di queste: perché voi giornalisti spesso non date speranza? In me ha aperto una crepa. E come si è aperto un bocciolo che per settimane ho visto solo verde aggrappato al mio terrazzo. E ora è glicine, il mio preferito.”

La sua ferita è simile alla nostra che in questo momento, pur stando a casa, desideriamo essere utili al mondo. Con questa iniziativa vorremmo portare lo sguardo di tutti oltre i limiti della negatività a cui le notizie ci sottopongono, pur rimanendo coscienti dell’importanza del periodo che stiamo vivendo.

I ragazzi di UPpunto