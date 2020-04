Iniziativa solidale delle figurine di “Amici cucciolotti” per regalare un sorriso ai bambini in difficoltà

Prende il via in questi giorni in tantissime città di tutta Italia la grande iniziativa solidale “BAMBINI FELICI” fortemente voluta e ideata dall‘editore Dario Pizzardi che ha deciso di regalare decine di migliaia di album “Amici Cucciolotti” e milioni di bustine di figurine ai bambini delle famiglie in difficoltà, che in questo periodo di emergenza Coronavirus sono costretti a trascorrere le giornate in casa e vivono il disagio di non avere a disposizione giochi o passatempi adeguati.

‘L’Enpa di Lugo – spiega il Presidente Geminiani – ha immediatamente aderito a questa operazione solidale che renderà felici tanti bambini e li aiuterà a superare meglio questo periodo di isolamento’.

L’iniziativa sarà coordinata a livello territoriale dai volontari delle sezioni locali dell’Ente Nazionale Protezione Animali, che fin dal 2007 beneficia del sostegno di “Amici Cucciolotti” e delle sue grandi iniziative solidali, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile, le Diocesi, i circoli, i Comuni e altre realtà territoriali che hanno dato la propria disponibilità a collaborare per questa importante iniziativa. Ogni anno i volontari Enpa sensibilizzano grandi e piccini al rispetto degli animali e dell’ambiente attraverso gli album e i suoi contenuti educativi.

In questi anni il valore complessivo delle donazioni di Pizzardi Editore per iniziative in difesa degli animali, dell’ambiente e per sostenere progetti sociali rivolti ai bambini ha raggiunto la cifra di 5 milioni di euro. Sulle pagine e sulle figurine degli Album “Amici Cucciolotti”, infatti, i bambini

trovano tanti stimoli divertenti ma imparano anche molte informazioni sugli animali e sulle problematiche ambientali diventando i protagonisti di un processo di cambiamento, verso un mondo migliore e più “cucciolotto”, che inizia dai piccoli gesti quotidiani. L’album risulta quindi essere un appassionante strumento ludico-didattico che coinvolge i bambini e che in questo periodo durante il quale non possono frequentare la scuola fornisce loro l’occasione di imparare qualcosa di nuovo.

L’editore Dario Pizzardi, con la sua casa editrice Pizzardi Editore ha alle spalle una lunga storia di iniziative solidali rivolte ai bambini che vivono situazioni difficili:-

-dal 2010 collabora con la Fondazione Abio – Per il bambino in ospedale regalando ogni anno migliaia di album “Amici cucciolotti” e circa 500.000 bustine di figurine per completarli, ai bambini ricoverati negli oltre 200 reparti pediatrici degli ospedali italiani dove operano i volontari delle oltre 60 associazioni Abio presenti sul territorio.

– dal 2015 al 2018 ha donato oltre 5 milioni di bustine di figurine ai bambini ospitati nelle strutture gestite da “Intersos”, organizzazione umanitaria italiana che aiuta le popolazioni in pericolo nei paesi in conflitto o in situazioni di emergenza.

– in collaborazione con la Andrea Bocelli Foundation nel 2018 ha donato materiale didattico e strumenti musicali ai 60 bambini haitiani del coro “Voices of Haiti” e nel 2019 ha contribuito alla costruzione della nuova scuola per i bambini del comune terremotato di Muccia (MC).

Dario Pizzardi ha espresso con queste parole il senso di questa iniziativa: “Siamo arrivati anche nei campi profughi in Africa e in Medio Oriente. Grazie alla Onlus Intersos, le nostre figurine regalano un sorriso a quei bambini e li aiutano in mezzo alla tempesta a riappropriarsi si un loro diritto fondamentale, quello di giocare”.

La Missione “Bambini felici” è dunque un’iniziativa solidale che vuole offrire un contributo in questo momento di straordinaria emergenza sociale in maniera coerente con la storia dell’azienda Pizzardi Editore S.p.A. e del suo marchio “Amici Cucciolotti” che dal 2007 porta nelle case di milioni di bambini attimi di gioia e un sano divertimento tradizionale.