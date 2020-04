Noia da quarantena? Dal Mama’s Club di Ravenna 4 concerti da rivedere on-line

La quarantena da coronavirus di questa lunga primavera penso sia dura per tutti noi – scrivono dalla Direzione del Mama’s Club di Ravenna. – Fortunatamente nella nostra provincia, non ha le dimensioni di altre località, anche perché siamo stati bravi a rispettare le disposizioni governative: infatti le conseguenze sono state largamente inferiori. Abbiamo però anche noi perso degli amici carissimi che cercheremo di ricordare quando avremo la possibilità di ritrovarci al Mama’s. Speriamo che dal prossimo maggio ci sia un allentamento, anche se per ora non riguarderà iniziative di spettacolo come le nostre.

“Non abbiamo certezze, – concludono – ma speriamo di poter riprendere la stagione come ogni anno da ottobre in poi recuperando parte dei concerti annullati. Proprio per queste incertezze abbiamo pensato di mettere sul nostro sito www.mamasclub.it quattro concerti che potrete rivedere con youtube. Basta entrare nel sito e cliccare sull’indirizzo del concerto che volete vedere. Tanti auguri a noi tutti!”