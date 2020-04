Nuova collaborazione tra Gruppo Fotografico Musa di Cervia e il Circolo francese Reguards d’Aigues Mortes

Un patto di sincera amicizia, oltre che la passione per la fotografia, lega il GFMUSA di Cervia, gruppo fotografico nato nell’ambito del museo del sale di Cervia al Circolo francese di Reguards d’Aigues Mortes. Proprio in questi giorni di confinamento domestico, i due gruppi stanno realizzando un ambizioso progetto fotografico comune che documenta, attraverso gli sguardi forzatamente casalinghi a causa della pandemia Covid19, il momento storico che stiamo affrontando. Lo scorso 10 marzo il Gruppo Fotografico MUSA ha lanciato in rete l’hashtag #fotodacasagfmusa e il RAM lo ha raccolto e tradotto con #photoalamaisonram, facendo così partire questa collaborazione che ad oggi raccoglie più di 500 fotografie nella pagina Instagram “fotodacasagfmusa”. Il progetto è ancora in pieno svolgimento, ma non appena questa emergenza cesserà e ci saranno le condizioni, già si pensa di portarlo in visione sia a Cervia che a Aigues Mortes. attraverso una mostra fotografica.