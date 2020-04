Accade in Romagna. La Sindaca-infermiera ritorna in corsia: “Non potevo dire di no”

Elisa Deo, sindaca di Galeata, paesino in provincia di Forlì-Cesena, ha indossato di nuovo la divisa da infermiera ed è tornata al lavoro all’ospedale Nefetti di Santa Sofia: come riporta una nota dell’Ansa, il nome della donna era infatti nelle graduatorie dell’Ausl Romagna e quando è stata richiamata per l’emergenza sanitaria da coronavirus “non ha potuto dire di no” in questo momento difficile.

Elisa Deo dà la notizia del suo ritorno in corsia anche sulla sua pagina Facebook, commentandola così: “Non importa ciò che fai ma quanto amore ci metti. In questo momento è necessario metterne ancora di più”.