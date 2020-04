Antonio Buzzi (Solco): per tenere gli anziani al sicuro dal virus, fondamentali nuclei filtro e professionalità operatori

Antonio Buzzi, Presidente del Consorzio Solco Ravenna, è in prima linea nella battaglia per impedire che il Covid-19 penetri nelle strutture per anziani e faccia strage, come purtroppo è accaduto altrove in Italia. Solco gestisce, infatti, 10 strutture per anziani in provincia di Ravenna con circa 550 posti di residenzialità. Gli operatori del consorzio impegnati sono circa 450.

L’INTERVISTA

Presidente Buzzi, siete impegnati in questa battaglia con 1.000 persone esposte al fuoco nemico, si può dire. Quanti contagi Covid-19 ci sono stati nelle vostre strutture ad oggi?

“Faccio fatica a dirlo, perché ho paura di tirarmi addosso la sfortuna. Ma ad oggi siamo a zero.”

Quindi c’è un mix di fortuna e bravura.

“Ecco. Certamente ci vuole anche della fortuna, perché è talmente virulenta questa epidemia che è difficile da tenere fuori. Nemmeno tutte le precauzioni a volte bastano. Però se uno le adotta aiutano, e se le applica correttamente e rigorosamente, diciamo che queste aiutano la fortuna. Quindi sì, direi che è un mix di fortuna e professionalità dei nostri operatori.”

Abbiamo elementi di criticità anche noi a Ravenna nelle strutture per anziani, a parte quanto abbiamo visto, letto e ascoltato su ciò che è accaduto in ambito nazionale?

“Direi di no. Vorrei sottolineare piuttosto i punti di forza che abbiamo noi a Ravenna e che invece non si registrano sempre a livello nazionale. Qui abbiamo da sempre una grande collaborazione inter-istituzionale fra Ausl, Comuni, Enti gestori dei servizi accreditati. Insieme abbiamo visto le cose da fare per affrontare l’emergenza coronavirus e abbiamo messo a punto strategie e protocolli per tenere fuori il virus dalle strutture, perché sappiamo tutti – per la fragilità delle persone ospitate – che se il virus entra poi è molto difficile da gestire. E questa collaborazione ci ha portato a individuare in Provincia tre nuclei di osservazione che hanno fatto e stanno facendo da filtro per impedire l’ingresso del virus nelle strutture per anziani.”

Spieghi meglio la funzione di queste strutture o nuclei di osservazione.

“Sì. Il virus ha tre canali per entrare in una struttura per anziani. Il primo canale è quello delle visite dei familiari. E questo canale è stato subito interrotto, perché le visite sono state sospese non appena si è percepito il pericolo. È una scelta difficile per anziani e familiari, ma è assolutamente necessaria. Naturalmente abbiamo messo in campo tutti i dispositivi alternativi di comunicazione, videochiamate, visite oltre un vetro di sicurezza. Ma la distanza è necessaria quanto dolorosa. Il secondo canale è quello degli operatori perché molte persone possono essere asintomatiche e quindi portatrici del contagio senza saperlo. Da questo punto di vista, l’uso scrupoloso e corretto di tutti i dispositivi di protezione e sicurezza è fondamentale per tutelare gli ospiti, gli operatori, i colleghi, i familiari. Tutti. Se si seguono tutte le norme rigorosamente, è difficile essere contagiati e contagiare.”

Il terzo canale di infezione nelle strutture qual è?

“È ovviamente rappresentato dai nuovi ospiti che entrano oppure rientrano in struttura dopo un ricovero per un qualche motivo in Ospedale. Per questa ragione ora abbiamo rallentato gli ingressi in struttura, perché li vogliamo fare in condizioni di massima sicurezza. Inoltre abbiamo creato questi nuclei di osservazione e così tutti i nuovi ingressi così come gli anziani dimessi dagli ospedali passano prima attraverso questo nucleo filtro, dove restano fino a 14 giorni e costantemente monitorati. Per il successivo passaggio in struttura vogliamo essere sicuri di trovarci di fronte solo ad anziani negativi. Questa strategia ha fatto e sta facendo la differenza. Cosa che non è accaduta da altre parti.”

Ha parlato di tre nuclei di osservazione.

“Sì. Uno è a Ravenna presso la CRA Galla Placidia gestita dal Solco. Uno è alla CRA San Rocco di Fusignano sempre con la nostra gestione. Un terzo nucleo è a Faenza alla CRA Sant’Umiltà gestita da In Cammino. Ovviamente in queste strutture non vanno i Covid-19 positivi, perché quelli devono andare in Ospedale o essere curati a casa. Qui arrivano anziani negativi che però restano in osservazione, una sorta di quarantena, appunto, per un certo periodo. Ovviamente questi nuclei sono nettamente separati da altri reparti o aree delle stesse strutture. Con personale dedicato che non gira negli altri reparti. La strategia è fare in modo che se una persona manifesta dei sintomi immediatamente venga isolata e se c’è una positività far sì che il contagio sia subito circoscritto al massimo e il singolo caso preso in carico dall’Igiene pubblica.”

Dopo quanto è avvenuto nella CRA Baccarini di Russi, gestita non da voi ma dall’Asp, avete messo in atto ulteriori misure di attenzione e di precauzione?

“Non conosco il caso nello specifico, ma credo di capire che il contagio sia avvenuto tramite un operatore, perché anche al Baccarini c’è lo stesso protocollo che applichiamo noi sulle visite, sui ricoveri ospedalieri, sui nuclei osservazionali. Naturalmente sul versante operatori e personale si richiede un lavoro di grande serietà da parte di tutti. Occorrono tutti i dispositivi di sicurezza previsti dai protocolli sanitari e debbo dire che non abbiamo mai avuto una vera carenza di Dpi, nemmeno all’inizio. E poi serve una grande responsabilizzazione e professionalità del personale. La responsabilità va esercita in struttura ma anche poi nella vita privata, fuori dalla struttura. Perché se uno fuori si becca il virus e poi come asintomatico lo porta dentro – senza che lui lo sappia e senza che noi possiamo accorgercene – è un grosso problema. Quindi il personale deve agire sempre con grande senso di responsabilità e con attenzione. E proteggersi. Per questo in fin dei conti diciamo che è difficile tenere fuori il virus e serve un po’ di fortuna.”