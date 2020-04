Cra Baccarini di Russi: il Sindaco Palli informa il Consiglio, da Ravenna due dirigenti per rafforzare la struttura

Si è riunito ieri 20 aprile in videoconferenza il Consiglio comunale di Russi per fare il punto sulla situazione della CRA Baccarini gestita dall’Asp dove – come si sa – a Pasqua è scoppiato un focolaio di Covid-19 che ha messo in allarme tutta la cittadinanza. Nella sua comunicazione al Consiglio il Sindaco Valentina Palli ha fatto il quadro della situazione allo stato attuale.

Nella CRA Baccarini sono stati registrati in tutto 35 casi di positività: colpiti 24 anziani e 11 operatori. I 24 anziani positivi sono stati tutti ospedalizzati a Ravenna, Lugo e Cervia. Nessuno di loro è in condizioni gravi, ha specificato il Sindaco. Un altro anziano è stato ricoverato ma Covid-19 negativo. Sui 60 anziani ospiti ne sono rimasti in struttura quindi 35 e sono tutti in buone condizioni ha assicurato Palli.

Per quanto riguarda i 51 operatori, 11 sono positivi e quindi in quarantena a domicilio, altri 10 sono in malattia ma non per Covid-19 avendo avuto due tamponi entrambi negativi, ha precisato il Sindaco. Quindi al momento il personale è ridotto a 31 unità.

Nel frattempo Ausl Romagna sta continuando a monitorare la situazione e a effettuare i tamponi su tutti i pazienti e gli operatori.

Per rafforzare la struttura del Baccarini e consentirle di riorganizzarsi e superare questa fase delicata, Asp in accordo con la gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi ha comandato a Russi per alcune settimane due dirigenti della struttura ravennate dei servizi: si tratta di Emilia Emiliani e Walter Rollo. La prima – già dirigente del Comune di Russi – si occuperà del rapporto con i familiari degli anziani, mentre Walter Rollo insieme alla coordinatrice della struttura si occuperà della riorganizzazione della CRA Baccarini nella fase attuale e nella fase che vedrà il rientro in struttura degli anziani oggi ospedalizzati. Ausl Romagna sta intanto formando gli operatori del Baccarini proprio per affrontare e gestire questa fase.