Ravenna. Vicesindaco Fusignani: “Indispensabile ragionare su progressive riaperture, ma senza abbassare la guardia”

“Sulla cosiddetta fase 2 dell’emergenza Coronavirus – dichiara il vicesindaco Eugenio Fusignani – sono necessari ragionamenti seri e approfonditi, perché far ripartire le attività produttive, che creano risorse e lavoro, è fondamentale. Ma bisogna farlo con senso di responsabilità, gradualmente e garantendo che ciò avvenga nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza e fornendo ai lavoratori tutti gli indispensabili presidi di protezione. Contemporaneamente si deve trovare il modo per sostenere concretamente cittadini e imprese.

Il fatto che i ricoveri stiano diminuendo e che nelle terapie intensive si stiano liberando posti è sicuramente positivo, ma abbassare la guardia ora sarebbe uno sbaglio.

È vero che cominciamo ad essere tutti provati dall’isolamento, ma proprio adesso che ne cominciamo a vedere i risultati dobbiamo affidarci alle raccomandazioni dei medici e del mondo scientifico e continuare a rispettare, responsabilmente, le misure di contenimento.

La posta in gioco è troppo alta e, mollando adesso, sarebbe troppo alto il rischio di vedere vanificati gli sforzi fin qui compiuti. Un po’ come successe a Dorando Petri, che cadde a 10 metri dal traguardo della maratona olimpica di Londra. Sarebbe davvero imperdonabile”.