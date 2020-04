L’influencer Alex Tonti comparsa nella serie TV Netflix “Summertime” girata tra Ravenna e Rimini

Il 29 aprile 2020, sulla celebre piattaforma Netflix esce “Summertime”, serie a episodi girata da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi, ispirata al romanzo “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia. “Summertime” è stato girato principalmente in Romagna, tra Ravenna e Rimini, con diverse scene registrate nel cesenate, in particolare Cesena e Cesenatico.

Nel cast principale troviamo tanti giovani emergenti, pensiamo ad esempio a Coco Rebecca Edogamhe (al suo esordio), che darà il volto a Summer (la coprotagonista) mentre, Ludovico Tersigni, ricoprirà il ruolo del protagonista Ale. Accanto a loro Andrea Lattanzi nei panni di Dario e gli esordienti Amanda Campana che sarà Sofia, Giovanni Maini che darà il volto a Edo e Alicia Ann Edogamhe nella parte di Blue. L’attore Mario Sgueglia interpreta Maurizio, il papà di Ale.

I casting per scegliere le comparse nel territorio ravennate e nell’area romagnola hanno visto presentarsi ai cancelli migliaia di giovanissimi, tra i quali troviamo anche il riminese Alex Tonti, influencer e creator seguito da migliaia di followers sul web. Alex, classe 2000, sembra andare forte soprattutto su Instagram e TikTok, piattaforma quest’ultima che ha contribuito a lanciarlo nel mondo dello spettacolo. Conosciamolo meglio…

Alex, com’è nata la tua passione per il mondo della spettacolo?

“Ho iniziato a lavorare nel mondo della televisione tre anni fa, in occasione di un convegno dedicato al turismo a Cesenatico. Nel 2018 ho partecipato ad un programma su Teleromagna dedicato a sfide di outfit, vincendone anche una. Anche in radio ho mautrato delle esperienze, in particolare con Studio Delta. Parallelamente ho lavorato sui miei profili social, facendo anche da modello per video musicali di amici. Lì ho conosciuto il videomaker Nick, che mi ha aiutato molto a rendere più professionali i miei canali social, arrivando ad accumulare oltre 300.000 followers in totale. Curando ogni canale social a disposizione mi prefiggo come obiettivo quello di essere versatile ottenendo anche migliori opportunità di lavoro”.

A quali casting hai partecipato per ottenere una parte in Summertime?

“Sono andato a quelli di Cesenatico, riservati alle comparse. Su 5000 persone ne hanno selezionate una trentina. Sono molto felice di questa esperienza, non poteva capitarmi cosa migliore al momento. Netflix è la casa numero 1 di produzione”.

Cosa puoi dirci della serie TV?

“È una serie televisiva in onda a partire dal 29 aprile 2020 di 10 episodi. E’ stata girata a Rimini, Cesena e Ravenna principalmente. In quest’ultima città e a Cesenatico ho girato la maggior parte delle scene. Ale e Summer sono due giovani molto diversi tra loro che si attraggono. La serie è ispirata a “Tre Metri sopra il Cielo” di Federico Moccia”.

Ti sei trovato bene sul set e durante i casting?

“Già al momento dei casting avevo avvertito sensazioni positive. Ho lavorato con persone che mi hanno fatto sentire a mio agio. Non ci hanno bachettato in caso di errore e, anzi, ho potuto migliorare sempre più”.

Sei al lavoro anche su altri progetti?

“Sì, attualmente sono impegnato anche con altri progetti sempre sul fronte televisivo. Mi sento completamente focalizzato su quest’attività e ci credo molto”.

Ho la sensazione tu sia abituato a sognare, ma tenendo i piedi per terra…

“Sì, penso sia molto importante nella vita. Crescere con un sogno è molto importante, un sogno da perseguire con dedizione e determinazione arrivando a sentirsi realizzati un giorno, facendo qualcosa di utile nella vita”.