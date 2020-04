“Aiutami a volare” una favola per raccogliere fondi per l’Ospedale di Ravenna. Il progetto di Arteinte Social Project

Arteinte Social Project è una associazione di promozione sociale no profit, fondata da Valeria Leoni assieme ad un gruppo di genitori che hanno figli con bisogni speciali.

“L’associazione di solito organizza raccolte fondi per progetti a favore di bambini con sindromi rare e a ragazzi in stato di disagio sociale del territorio ravennate, ma vista l’emergenza sanitaria corona virus abbiamo deciso di destinare i proventi della pubblicazione di una favola per bambini dal titolo “Aiutami a volare” all’ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna” spiega la Leoni.

La favola è stata scritta da Francesca Viola Mazzoni e illustrata da Gas Devy, con allegato un cd con la musica di Andrea Lama, editato da Arteinte Social Project.

Il tema del racconto ha lo scopo di educare alle differenze e al rispetto incondizionato. L’importanza di salvaguardare la natura e tutti gli esseri viventi; “Aiutami a volare” nasce con l’intenzione di trasmettere a tutti la possibilità di trasformare i limiti in risorse e la delicatezza in una sorgente inimmaginabile di forza. Con la solidarietà e l’amorevolezza si può fare delle barriere dei ponti, dei confini praterie.

Con una donazione di 15 euro si potrà ricevere una copia del libro.

Per info www.arteinte.com – arteintesocialproject@gmail.com