Esame di maturità durante l’epidemia di Covid. La parola agli studenti che si stanno preparando

Sono tantissime le incognite che gravano sul mondo della scuola, in queste settimane di isolamento forzato a causa dell’epidemia di Covid-19. Se ormai è certo che le aule non si riempiranno prima di settembre ed ancora è tutto da vedere con quali modalità, ancor più incertezze circondano il fatidico esame di maturità, che nell’immaginario di tutti non costituisce semplicemente la conclusione del ciclo di studi e l’evento che proietta verso prospettive universitarie o di lavoro, ma anche un traguardo di crescita, il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Insomma un momento gravido di sogni ed aspettative, che molti continuano a ricordare con ansia anche a distanza di decenni.

COME FUNZIONA

Declinata prontamente l’idea di promuovere tutti senza esami, con un voto espressione dell’andamento dell’anno, si è deciso di abolite le prove scritte e valutare studenti e studentesse con un’unica prova di un’ora, il cosiddetto “maxi orale” del valore di 60 punti sui 100 totali, che verterà sulle materie che avrebbero comunque composto le diverse prove d’esame. La commissione sarà interna, formata da insegnanti che conoscono bene il percorso formativo dei ragazzi e delle ragazze, con il solo presidente esterno, a garanzia di imparzialità nello svolgimento del tutto. Non è ancora chiaro se sarà in video conferenza, come gli esami e le lauree universitari, o se si riuscirà ad affrontarlo “dal vivo”.

Insomma, la maturità di quest’anno non c’è dubbio che resterà nella memoria di tutti, anche di chi non è chiamato a sostenerlo, figuriamoci nella loro, i maturandi.

Marcello frequenta l’ultimo anno dell’istituto agrario ad Imola e spera di cavarsela con un voto dal 75 in su. Da alcune settimane, come tutti è alle prese con la didattica a distanza. Come sta andando lo studio tramite le video lezioni? “Mah, così così. Si ha l’impressione che alcuni prof la prendano come un momento di pausa perché le lezioni non si svolgono sempre regolarmente. Altri sono molto più precisi, ma le modalità a disposizione sono comunque quelle che sono”.

Sei preoccupato per l’esame? “Beh, un po’ di ansia c’è, ma non troppa. Io però penso che sarebbe stato meglio farci uscire senza esami, con un voto frutto della media dei tre anni precedenti. Il voto dell’esame è importante, è chiaro, anche perché se ne tiene conto per l’ingresso nel mondo del lavoro, però la situazione è troppo precaria quest’anno e sarà difficile valutarci. Non per tutti è uguale questo periodo: so di studenti che non hanno una buona connessione e si perdono pezzi di lezione, di altri che non hanno una stanza loro dove seguirle in santa pace o addirittura di alcuni che hanno perso un genitore per il coronavirus. Insomma, con che spirito affronteranno in tanti l’esame?”.

“È molto più difficile stare attenti – è il parere di Jacopo, 18enne dell’Itis di Ravenna, indirizzo elettrotecnico – perché i prof non ti vedono, quindi puoi fare altre cose mentre ascolti le lezioni e poi in casa ci sono mille distrazioni. Dipende anche dalla materia: quelle che erano più difficili da seguire a scuola, come nel nostro caso “Sistemi”, ora è davvero dura a distanza. Comunque i nostri insegnanti fanno lezione tutte le mattine per 4 ore, al posto delle 5 o 6 che seguivamo prima a scuola, perché per più di 4 ore davanti ad un pc non si regge. Quindi è chiaro che si perde parte del programma”.

“In più – aggiunge – da quando è stato chiaro che certe materie non avrebbero composto la prova di esame le abbiamo un po’ abbandonate per dedicarci alle altre. Credo che ci saranno delle carenze di preparazione”.

Il maxi orale ti spaventa? “Mah, un po’ di paura c’è sempre stata. Più che altro penso che quelli come me, che vanno meglio negli scritti, dove hanno il tempo di riflettere su cosa dire e come farlo, solo con l’orale sono spacciati. Penso che alla fine sarà avvantaggiato chi aveva basse aspettative e otterrà meno chi puntava ai voti più alti. Io mi aspetto almeno 83, poi vedremo come andrà. Conosco un ragazzo che a dicembre aveva praticamente lasciato la scuola e ora ha deciso di rientrare, tanto le assenze ci sono state annullate e con l’esame studiato così ha comunque buone probabilità di portarsi a casa il diploma. Diciamo che partiamo più o meno tutti da una quarantina di punti, quindi riuscire a conquistarne 20 non è così impossibile”.

“Dicono che sia un esame semplificato – conclude Jacopo – ma in un’ora di interrogazione ti possono chiedere di tutto e poi la concentrazione è difficile tenerla salda per tutto quel tempo. In ogni caso è meglio l’esame anche se fatto così piuttosto che un voto “politico” senza nessuna prova finale. Così almeno un quadro della preparazione, anche se poco completo, si riesce ad averlo. Senza esame non ce l’hai proprio”.