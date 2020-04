“Infermieri. Al tuo fianco, sempre”. Prime donazioni per la campagna di donazione di CNAI a favore di  infermiere e infermieri

L’emergenza pandemica COVID-19 ha reso evidente lo spirito di sacrificio, la dedizione, i valori, le competenze, l’esempio, che tutto il personale infermieristico offre da sempre, in silenzio, per salvare vite umane.

La Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i (CNAI), fondata nel 1946, è la più longeva e numerosa Associazione Infermieristica Italiana, ed è una libera organizzazione culturale e scientifica senza scopo di lucro. Da sempre gestita da Infermieri ed al servizio degli Infermieri, rappresenta l’Italia a livello europeo (EFN) ed internazionale (ICN) ed è presente nelle diverse Regioni Italiane.

Nell’ambito delle iniziative per l’Anno Internazionale dell’Infermiere, ha avviato una “Campagna di donazione per le infermiere e gli infermieri Emergenza COVID-19. Infermieri. Al tuo fianco, sempre”, sviluppata per aiutare gli infermieri in prima linea, oltre che per garantire una migliore attività assistenziale soddisfando i reali bisogni a livello locale.

Il Nucleo associativo CNAI di Ravenna è venuto a conoscenza della necessità di dotare la Direzione del Distretto di Ravenna di tecnologie per ottimizzare le comunicazioni in video conferenza con le Strutture Socio Sanitarie e con il domicilio ed ha deciso di donare un pc tablet unitamente all’abbonamento annuo, nell’intento di supportare tempestivamente e concretamente l’agire del personale infermieristico impegnato così strenuamente in ambito territoriale.

La Dr.ssa Mazzoni, a nome del personale del Distretto ha ringraziato la CNAI, da sempre attiva sul territorio ravennate per la donazione giunta in un momento cruciale in cui per prendersi cura di chi è più vulnerabile, è necessario l’ausilio delle tecnologie più innovative per garantire la sicurezza degli operatori e degli assistiti.

A nome della CNAI – hanno dichiarato Riccarda Suprani e Patrizia Pasini – siamo orgogliose di poter sostenere, con questa donazione, gli sforzi ammirevoli messi in campo dagli infermieri del Distretto Ravennate che stanno lavorando senza sosta per fronteggiare questa emergenza. Siamo una comunità di infermieri al servizio degli infermieri e ringraziamo tutti coloro, aziende e privati, che ci stanno generosamente sostenendo. Hanno annunciato alla Dr.ssa Mazzoni per i prossimi giorni una nuova importantissima donazione a favore delle infermiere e degli infermieri”. Restate connessi.

DONA ORA. Sostieni la “Campagna di donazione per le infermiere e gli infermieri Emergenza COVID-19. INFERMIERI. AL TUO FIANCO, SEMPRE” dimostrando in modo semplice apprezzamento per infermiere e infermieri, puoi effettuare una donazione:

IBAN: IT37W0521601617000004456663 – Banca Credito Valtellinese Agenzia 12, MILANO

Oppure attraverso la piattaforma GOFUNDME gofundme.com/f/infermieri