Ravenna. Aperte le iscrizioni al corso serale dell’IPS Olivetti-Callegari

L’I.P.S. “Olivetti-Callegari” di Ravenna comunica che sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2020-21 al corso serale rivolto all’Istruzione degli Adulti finalizzato al conseguimento del diploma di “Tecnico per i Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica”. Tale percorso formativo è rivolto a: lavoratori, disoccupati, coloro che desiderano riprendere e recuperare il ciclo di studi interrotto o che, pur essendo diplomati, desiderano ampliare il proprio bagaglio di competenze tecnico-professionali.

Il corso serale, attraverso una modalità didattica articolata in classi aperte e organizzata per moduli, è suddiviso in tre periodi didattici: il 1° corrisponde al I e II anno, il 2° al III e IV anno e il 3° al V anno. Grazie inoltre ad una didattica flessibile, sarà possibile frequentare moduli relativi ad annualità diverse ed avere riduzioni di orario in base alle competenze, ai crediti riconosciuti e ai titoli già acquisiti.

Le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio 2020; mentre, il pagamento delle tasse dovute potrà avvenire entro e non oltre il 15/10/2020.

Per informazioni dettagliate, consultare la sezione “Corsi serali” del sito www.olivetticallegari.edu.it, oppure rivolgersi telefonicamente alla segreteria dell’Istituto negli orari indicati.