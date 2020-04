Una poesia al giorno. “Oceano, cucina” di Davide Rondoni

Per oggi, 22 aprile, Sandra Melandri di Rianimazione letteraria ha scelto una poesia di Davide Rondoni dal titolo “Oceano, cucina”. “E facciamo nostre le parole di Gabriel Garcìa Marquez: ‘Il sogno non si mangia – disse lei. Non si mangia, ma alimenta – replicò il colonello'” aggiungono da Rianimazione letteraria.

Oceano, cucina

I

Verrebbe da dire: me la sono cavata,

fermo stanotte

al tavolo della cucina

mentre qui intorno nelle migliaia di appartamenti

come in strani cunicoli sospesi per l’aria

dormono tutti

e l’argento della pioggia finisce nel buio.

Verrebbe da dire:

me la cavo con l’affitto e sorrido ai miei debiti, ma

cos’è ancora questo vino luminoso

e violasangue che mi esce tra i denti,

le notizie come stelle terribili in mente

non si dissolvono i fantasmi d’amore seduti,

la luce sale, li sbianca,

sono il viso

di donne, le mani di stracci, carta pesta

e amici che si voltano nell’acqua degli anni.

Il mio amore non sta ancora fermo,

mi alzo ed esco in terrazza, il cuore è un puma

sulle alture, ho gli occhi di mio figlio,

stanotte è la prima notte del mondo.

II

Verrebbe da dire: me la posso

cavare.

Ma una volta mi fermai

sul molo di Stone Island

in un mattino splendido, ghiacciato

nel mezzo della corsa

della mia esistenza

– e sentii

tutta l’oscurità del mare,

l’enigma, il suo respirare

che arriva in questa cucina, in una città

italiana, nel silenzio spogliato,

ed è il vibrare del frigorifero

a trovare la stessa nota dell’oceano,

la luce del video

acceso a nessuno

rende a queste stanze un chiarore di fondale.

Verrebbe da dire: me la sono

cavata, ma non è mai detto e non è

nemmeno giusto da dire

se l’infinito un giorno

e molti giorni in una vita

ti tiene a visitare.

Davide Rondoni