Ausl Romagna risponde a UIL-FPL: a Ravenna abbiamo già effettuati circa 3.100 test sierologici

“In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal titolo “Screening a rilento controllati solo 1.200 dipendenti su 5.000” la Direzione Ausl Romagna intende smentire sia i numeri diffusi, e attribuiti alla Uil-Fpl di Ravenna, sia le accuse di lentezza. Per cominciare dai numeri, su operatori dell’ambito territoriale di Ravenna sono già stati effettuati circa 3.100 test sierologici, utilizzando immediatamente i kit tempestivamente inviati dalla Regione. – si legge nella nota di risposta di Ausl Romagna – L’effettuazione di tali test ha incluso tutti i lavoratori maggiormente esposti secondo le vigenti linee guida, quindi a partire da medici e personale assistenziale e tecnico impiegato più a diretto contatto con pazienti positivi, ma ricomprendendo anche personale amministrativo dando priorità a quello che per varie motivazioni (sede di lavoro ospedaliera, impossibilità di effettuare lavoro a domicilio…) è potenzialmente più esposto a rischio di altri.”

“Ai test si aggiungono i tamponi eseguiti sul personale sanitario già da prima dell’arrivo dei test e che proseguono anche ora, sempre seguendo le linee guida indicate. In questa maniera è già stata coperta, dunque, una percentuale importante del personale e l’Azienda è pronta, senza alcuna lentezza, a proseguire gli screening con le ulteriori disposizioni, in merito al personale sanitario e ad altre categorie di cittadini che verranno individuate, coi modi e nelle forme indicate. Fornire una fedele rappresentazione dei fatti aderente alla realtà con numeri corretti è, anche in tempi normali, non solo un esercizio di stile, ma anche un dovere da parte di ogni soggetto istituzionale. Tutto questo ancora di più in un momento tragico e difficile, dove confondere le idee dei cittadini su supposti ritardi o inefficienze del sistema non aiuta di certo ad uscire, tutti insieme, da questa vicenda” conclude Ausl Romagna.