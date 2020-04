Emergenza Covid-19, Cuore e Territorio consegna un primo ventilatore polmonare all’Ospedale di Ravenna

È stato consegnato quest’oggi all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna il primo ventilatore polmonare acquistato da Cuore e Territorio. Alla cerimonia, avvenuta nelle stanze della Fisica Sanitaria, ha presenziato il dr. Francesco Villani, delegato della Società SAI S.r.l. con sede operativa a Ravenna, via Cavina 7, azienda che ha fornito un grosso contributo in danaro per questo specifico acquisto. La consegna, avvenuta nelle stanze della Fisica Sanitaria, ha visto la presenza del direttore sanitario Paolo Tarlazzi, dei cardiologi Annachiara Nuzzo, Federica Giannotti e Matteo Lisi, del primario di Rianimazione Fusari e del responsabile della Fisica sanitaria, Ing. Crippa.

L’associazione, attraverso un fundraising lanciato fin dal primo giorno del lockdown nazionale, con il fondamentale apporto di Ravenna24ore.it è riuscita a raccogliere circa 80 mila euro che hanno consentito l’acquisto di migliaia di dispositivi di protezione individuale (mascherine e visiere protettive) consegnati a medici e infermieri del nosocomio cittadino, ai medici di base e alle forze dell’ordine. I camion noleggiati dall’associazione hanno viaggiato incessantemente nelle ultime settimane per donare questi preziosi presidi, fondamentali per arginare il contagio, e oggi la consegna più importante: il ventilatore polmonare che permetterà il trattamento dei casi più gravi, in terapia intensiva. Si tratta di un Siaretron 4000, un apparecchio di ultima generazione, dotato di video TFT 12” a colori, prodotto da Siare Engineering International Group, leader nella progettazione e produzione di apparecchiature medicali nel panorama mondiale.