Emergenza sanitaria. Niente Festival delle Culture a giugno, ScrittuRa Festival slitta a metà estate

Il settore culturale è una delle vittime della pandemia di Covid-19. L’isolamento che ci siamo dovuti imporre e l’impossibilità di organizzare eventi aggregativi ha colpito duramente tutto il mondo della cultura e dell’associazionismo che in questo settore a Ravenna è molto attivo. Tra le “vittime” di questa situazione alcuni dei calendari più amati dai ravennati, come il Festival delle Culture, abitualmente organizzato nei primi giorni di giugno e lo ScrittuRa Festival, che ha portato in città alcuni tra gli esponenti più autorevoli della letteratura nazionale e mondiale. Che fine faranno dunque questi e altri contenitori di eventi?

Festival delle Culture

Il Festival delle Culture, organizzato dal Comune di Ravenna in collaborazione con Casa delle Culture e numerose associazioni locali che in vario modo si occupano di valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini migranti, viste le attuali disposizioni vigenti è impensabile possa avere luogo nei modi e nei tempi consueti. Dal Comune fanno sapere che a giugno non ci sono le condizioni per organizzarlo e già da alcune settimane sono state avvertite in questo senso tutte le associazioni coinvolte.

ScrittuRa Festival

Matteo Cavezzali, “patron” dello ScrittuRa Festival invece dice: “La quarantena è cominciata proprio quando noi avevamo appena chiuso il programma e quindi ha scombinato totalmente i nostri piani. L’idea è quella di spostare il festival, non appena gli eventi culturali potranno riprendere, speriamo nella seconda parte dell’estate. Ci vorrà un po’ di tempo anche perché le persone si riabituino ad uscire e a tornare alle proprie abitudini di prima”.

“Di certo – aggiunge -, per rispettare il distanziamento sociale, sarà necessario ripensare ai luoghi del Festival. Piazzetta Unità d’Italia a Ravenna, dove abbiamo svolto diversi appuntamenti l’anno scorso, non sarà sufficiente ad accogliere un pubblico distanziato. Stiamo ragionando su diversi spazi, uno potrebbe essere quello davanti al Parco Archeologico di Classe, molto ampio e tra l’altro in un contesto bellissimo. Ma anche la spiaggia potrebbe funzionare: abbiamo già in essere diversi contatti, vedremo cosa ne uscirà, per ora si vive alla giornata”.

“Il programma ovviamente è tutto da rifare – conclude -: perderemo gli ospiti stranieri, che non potranno venire in Italia e c’è da capire anche se alcuni grossi autori di una certa età che avevamo contattato saranno ancora disposti a spostarsi, viste le mutate condizioni. Qualche incontro potrà essere anche virtuale ma per noi è davvero l’ultima spiaggia perché ci piacerebbe di più mantenere il contatto con il pubblico, sebbene a distanza”.

GialloLuna NeroNotte

Nevio Galeati, organizzatore del Festival del giallo e del noir italiani “GialloLuna NeroNotte”, che si svolgerà come di consueto a Ravenna nel prossimo ottobre, è positivo: visto che mancano ancora molti mesi, il festival dovrebbe svolgersi senza particolari intoppi. È già stato lanciato infatti anche il celebre concorso per racconti in collaborazione col prestigioso Giallo Mondadori (qui il link per partecipare: https://gialloluna.com/2020/03/19/giallisti-di-tutto-il-mondo-o-quasi-unitevi/). Unica incertezza, dice Galeati, è quella sulle iniziative con le scuole, per ovvie ragioni: “si proverà però ad organizzare corsi e incontri per il mese di ottobre”.