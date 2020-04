Non si arresta la gara di solidarietà in favore della sanità locale e del volontariato impegnato contro il coronavirus

Il Gruppo Disabilità di Faenza dona 2.400 euro all’Ausl Romagna

Il Gruppo Disabilità di Faenza ha donato 2.400 euro all’Ausl Romagna, per fronteggiare l’allarme Coronavirus.

Il Gruppo, che riunisce sei associazioni del territorio (Anffas, Autismo Faenza, A Mani Libere, “Si stare insieme” Anmic e Grd ) ha raccolto infatti 51mila euro da varie realtà imprenditoriali del territorio per la campagna Calendario 2020 “Ci vuole un albero” ( con fotografie di Elena Bandini e progetto grafico e illustrazioni di Cesare Reggiani).

Le risorse serviranno a finanziare due progetti sociali («la Bottega della Loggetta» e «La Chiocciola»). Una quota è stata però devoluta ai tre ospedali del territorio provinciale di Ravenna per acquistare i presidi di protezione individuale (mascherine, guanti, camici) utili al contenimento del Covid 19.

“Ci troviamo di fronte a una emergenza inimmaginabile e le nostre famiglie desiderano essere vicine a chi si trova quotidianamente a fronteggiarla. Il nostro ringraziamento va a tutti gli operatori del sistema sanitario che stanno lavorando senza sosta, con un cuore davvero grande”, scrive il gruppo in una lettera.

Tante le aziende e le associazioni che hanno partecipato alla raccolta fondi: Sfera Farmacie, Tampieri Group, Green Go Bus Gruppo Erbacci, Avio Commerciale s.r.l., Moreno Motor Company, IT Auction, Allianz Cricca Assicurazioni, Associazione Anch’io, Azienda di Servizi alla Persona, Studio Dentistico Monica Martoni. Il Moro, Overall Rete Multiculturale, Quelli di San Marco, Confraternità del Castratto, Teatro Due Mondi, Rioni di Faenza, Leopodistica A.S.D. , Nuova Co.G.I. Sport, United Artist, Totally Uncesessary Club, Club Atletico Faenza Lotta 1919. Setteserequi.

A questi si aggiungono tantissimi negozi: Frutta e Verdura di Via Torricelli, Diana Faenza Abbigliamenti, Casa del Disco Faenza, Eurekakids di Anna Gaeta, Bottega Bertaccini, Libreria Moby Dick, FM Market, Cartolibreria Lega, Alessandro Borchi Occhiali, Farmacia Sansoni, Farmacia Marzari, Benetton, Gioelleria Giulianini, Gemos Soc. Coop., Antichi Calanchi di Brisighella, Agriturismo La Rinaldina, Cartoleria I Balocchi, Studio Tecnico Ranzi Tagliavini, Agenzia Beni Immobiliari, Le Garage Parruchieri, Tipografia Valgimigli, Alexander abbigliamento.

Alfonsine: Il motoclub “La Torre” dona 500 euro al Dipartimento della Protezione civile

Il motoclub “La Torre” di Alfonsine dà il suo contributo per affrontare l’emergenza Covid-19, con una donazione di 500 euro al Dipartimento della Protezione civile.

“Il 13 aprile avremmo dovuto ospitare ad Alfonsine il nostro consueto Motoraduno della Liberazione – spiega la presidente Romina Bravetti -, evento che richiama ogni anno centinaia di motociclisti e che quest’anno avrebbe festeggiato la 16esima edizione. Le ben note limitazioni hanno impedito di poter fare l’incontro e abbiamo quindi deciso di utilizzare una parte di quanto sarebbe stato speso per un gesto di solidarietà”.

“Ancora una volta il mondo dell’associazionismo ci dimostra la sensibilità della nostra comunità – ha dichiarato la vicesindaco Elisa Vardigli -. Ringraziamo il motoclub per questo gesto, che rinnova l’onda di solidarietà che abbiamo visto in queste settimane”.

Pleinair LUGO IN CAMPER APS dona all’Ospedale Umberto 1° di Lugo gel Igienizzante

L’Associazione Pleinair LUGO IN CAMPER APS ha donato all’Ospedale Umberto 1° di Lugo un quantitativo di gel Igienizzante. Col contributo dei propri associati è stata messa a disposizione una somma per l’acquisto del materiale presso la Ditta MADEL produttrice del prodotto destinato ai sanitari del nosocomio citato, in questo particolare periodo ci sentiamo vicini agli operatori impegnati in prima linea per garantire l’assistenza alla comunità di cui facciamo parte.