Rianimazione letteraria: riflessione su come si diventa chi siamo del filosofo e pedagogo Omraam Mikhaël Aïvanhov

Una riflessione all’apparenza evidente quanto profonda e alla quale raramente si presta attenzione nel quotidiano, è quella che ci propone oggi lo staff di Rianimazione Letteraria. Si tratta di un pensiero del filosofo e pedagogo bulgaro Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Ricordandoci che, come dice Gianni Errera, “La forza di una persona è il risultato di quello che ha superato”.

“I dati ci confortano e speriamo che fra una decina di giorni si possa ricominciare a fare le piccole cose che appartenevano alla nostra quotidianità”, si augurano da Rianimazione letteraria.

“Avete messo un fazzoletto in una scatola profumata: quando lo riprendete, dopo qualche tempo, sarà anch’esso profumato. Ebbene, sappiate che avviene lo stesso con la vostra vita psichica: essa si impregna delle emanazioni di tutti gli argomenti nei quali avete l’abitudine di immergervi e se quegli argomenti sono nauseabondi, non stupitevi se un giorno le stesse vibrazioni emaneranno da voi.

Non prendete alla leggera ciò che vi dico: si tratta di leggi che bisogna conoscere e saper applicare.

Fate quindi attenzione ai libri che leggete, ai film e agli spettacoli che guardate e alle conversazioni cui partecipate, perché nulla di tutto ciò resta senza conseguenze.

Fate lo sforzo di interessarvi a temi profondi, educativi; anche se per il momento superano la vostra comprensione totale”.