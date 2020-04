Una foto insieme ai libri “scaduti”, tanti utenti rispondono all’appello delle biblioteche della Bassa Romagna

Tanti cittadini hanno risposto all’appello delle biblioteche della Bassa Romagna, condividendo sui social la propria foto con un libro “scaduto”. L’idea, organizzata in concomitanza con la Giornata mondiale del libro (23 aprile), consisteva nello scattare una foto con i libri presi a prestito dalle biblioteche stesse e che non hanno potuto essere restituiti a causa della pandemia, e della conseguente chiusura degli istituti. La foto è stata poi condivisa sui social, Facebook e Instagram, per regalare un sorriso agli utenti e farli sentire più vicini.