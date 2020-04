Uniti contro il Covid19: continuano le donazioni a Cervia. Il Sindaco: “Grazie”

Tutti uniti contro il Covid19: continuano le donazioni a Cervia, grazie alla generosità di cittadini e associazioni.

Donate 300 mascherine dall’associazione Francesca Fontana e azienda cervese Focaccia Group alle due case di risposo Busignani e Villaverde

L’Associazione Francesca Fontana in collaborazione con l’Azienda cervese Focaccia Group ha donato 300 mascherine FFP2 alle due case di risposo Busignani e Villaverde.

“È un momento particolarmente delicato per le case residenza per anziani – ha dichiarato Fabiola Gardelli Presidente ASP Ravenna Cervia e Russi – Ormai sono due mesi che, per motivi di sicurezza, abbiamo dovuto sospendere le visite sia di familiari che di amici degli anziani ospiti. Sentire che la comunità è rimasta comunque vicina e attenta a questa storica istituzione cervese è per noi motivo di grande conforto. Grazie all’Associazione Fontana che di questa solidarietà è esempio concreto e prezioso”.

Una donazione importante questa che è stata molto apprezzata dalla Pubblica Amministrazione .

“Ringraziamo l’Associazione Francesca Fontana e l’azienda cervese Focaccia Group che è tra le principali sostenitrici dell’associazione, per la sensibilità dimostrata e per aver fatto arrivare dalla Cina mascherine di protezione individuali di tipo FFP2 da utilizzare per le attività all’interno delle strutture per anziani cervesi – ha dichiarato il Sindaco di Cervia Massimo Medri – Un gesto importante in questo particolare momento per la nostra città. Un gesto che è stato fatto con amore, e che tutela la parte più debole della nostra comunità. Le case di riposo restano i luoghi più sensibili e nei quali l’isolamento e il lockdown è maggiormente sentito e per questo qualunque aiuto per contribuire alla sicurezza dei nostri anziani è un gesto molto apprezzato “.