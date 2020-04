Legacoop Romagna aderisce all’appello nazionale Anpi e invita le cooperative ad esporre il Tricolore

Legacoop Romagna aderisce all’appello nazionale dell’ANPI per il 25 aprile e invita tutte le cooperative a esporre il tricolore e a seguire le iniziative programmate dalle istituzioni del territorio romagnolo. “La quarantena sociale non mette in quarantena il 25 aprile. Semmai, mette ancora di più in risalto il suo significato di festa della Libertà. L’impossibilità di potersi trovare nelle piazze non consegna la Liberazione ad una sorta di riflusso nel privato. Anzi, incoraggia i cittadini vivere in modi nuovi la partecipazione fisica, a partire dalle proprie case. Ma il 25 aprile di quest’anno – scrivono da Legacoop – assume un ulteriore significato, a fronte dell’emergenza prodotta dal coronavirus. Viviamo momenti nei quali bisogna coniugare la responsabilità di ciascuno con la sicurezza di tutti, praticando la necessaria e temporanea limitazione nello svolgimento delle attività sociali, culturali, economiche e delle relazioni tra le persone. È in questi momenti che il valore universale della democrazia risalta ancor di più. Il 25 aprile sia dunque un giorno in cui porre le premesse per uscire da questa fase difficile e affrontarne una nuova, impegnativa per il Paese.”

“La posta in gioco è ancor più alta oggi rispetto a ieri. Lo dimostra il fatto che sono venuti allo scoperto, in maniera a volte plateale, rigurgiti di neofascismo e neonazismo, ai quali purtroppo non si sottraggono anche esponenti politici locali e nazionali, che offendendo la Resistenza e la guerra di liberazione negano il significato stesso della democrazia. Quella democrazia, la nostra democrazia e la nostra libertà, ottenute grazie al sacrificio di coloro che combatterono e si sacrificarono per conquistarle. La medaglia d’ora Arrigo Boldrini, ebbe a dire «abbiamo combattuto per la libertà di tutti, per chi c’era, per chi non c’era e anche per chi era contro», a testimonianza del vero spirito democratico della Resistenza. I Cooperatori romagnoli, da sempre schierati a difesa dei valori della Costituzione, dell’Antifascismo e della Democrazia, ribadiscono il loro impegno militante perché il nostro Paese continui ad essere l’Italia del 25 aprile” concludono da Legacoop Romagna.