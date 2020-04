Lugo: un 25 aprile diverso con dirette Facebook, flash mob ai balconi e mostre online

Quest’anno per il 25 aprile non sarà celebrata come al solito la Liberazione dal nazifascismo. Il Comune di Lugo intende comunque ricordare il 75esimo anniversario, con una commemorazione senza pubblico e con alcune nuove iniziative.

Sabato 25 aprile il sindaco di Lugo Davide Ranalli deporrà, insieme ai rappresentanti delle associazioni partigiane e combattentistiche, una corona davanti alla Rocca per ricordare questa ricorrenza. Il primo cittadino dialogherà alle 18.30, in diretta sulla sua pagina Facebook, con la deputata Barbara Pollastrini. Inoltre, l’Amministrazione comunale vuole proporre, per la serata del 25 aprile, un momento di unità e condivisione che i cittadini potranno seguire dalle 21.30 circa da casa grazie alla diretta sulle pagine Facebook del Comune di Lugo e del sindaco.

Per sabato 25 aprile l’Anpi ha pensato a un flash mob per ricordare la Liberazione. Alle 15 tutti i cittadini potranno cantare dal proprio balcone o dalla propria finestra “Bella ciao”, magari mettendo alle finestre o nei cortili il Tricolore. In questa giornata ci sarà inoltre la presentazione dei lavori svolti dagli studenti di Lugo e Alfonsine nella realizzazione della Mappa della Memoria. Alle 10.30 Anpi Coordinamento Comunale di Lugo, Anpi Alfonsine e Cooperativa Alveo hanno pensato di organizzare una video conferenza trasmessa in diretta web, accessibile al link https://www.youtube.com/channel/UC6Em-3Nn0YNlb5FaeIOBm4A/live.

Storia e Memoria della Bassa Romagna, Unuci, Argylls Romagna Group, Squadriglia del Grifo, Wartime Friends e associazione Bizzuno Insieme propongono l’iniziativa #distantimauniti, invitando i cittadini a esporre il Tricolore su balconi, finestre, cancelli, ma anche in luoghi di alta visibilità e frequentazione. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Lugo.

Prosegue inoltre la mostra online “1945: finalmente liberi! Un percorso a immagini lungo un anno per raccontare il ritorno alla vita quotidiana di Lugo e dei suoi cittadini”, a cura dell’Archivio Storico del Comune di Lugo. Sulla pagina Facebook dell’Archivio verranno pubblicati, nel giorno esatto in cui nel 1945 furono prodotti e/o affissi, gli “Avvisi alla Città” che hanno accompagnato i lughesi nel ritorno alla normalità della vita quotidiana.