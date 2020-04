Pastata solidale a domicilio per il 25 Aprile. Il ricavato va in beneficenza per sostenere l’ospedale

Scado oggi alle 12 il termine per prenotare il piatto di pasta solidale per la Festa della Liberazione, iniziativa organizzata dal ristorante Akami in Darsena Pop Up in collaborazione con il gruppo RoccaLab formato da cooperativa sociale San Vitale, Akami-Brancaleone-Ristretto e cooperativa sociale Villaggio Globale.

“Il 25 aprile in Romagna è una festa che unisce – spiegano gli organizzatori -. E tutte le feste che uniscono creano comunità, ne diventano propulsore inarrestabile. Per questo abbiamo scelto di promuovere la pastata solidale. Vorremmo aiutare la nostra comunità ad approfittare del 25 Aprile per trovare una nuova energia per cominciare a caricare la molla. Per farlo promuoviamo per sabato 25 a pranzo una pastata solidale. Facciamo arrivare nelle case una porzione di pasta uguale per tutti che permetta di condividere con il resto della comunità la commemorazione del 25 aprile”.

L’iniziativa rientra nell’evento Nel Senio della Memoria organizzato per la giornata della memoria dai comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Lugo, Fusignano e dall’ANPI. Ogni porzione costa 5 euro e, tolte le spese vive, tutto il ricavato va agli ospedali.

Il menù prevede maccheroni al ragù oppure pomodoro e basilico.

“Vogliamo che sia un bel momento – aggiungono – per questo la pasta sarà del pastificio Felicetti, pastificio d’eccellenza che ha scelto di sostenere l’evento e l’iniziativa è sostenuta da Compreur, Fruttagel, Terremerse / Borgobuono. Sarà possibile anche regalare a chi non può permetterselo la partecipazione alla pastata”.

Per prenotazioni: www.akamigusto.it

Le consegne si effettuano entro le 12.30, a Ravenna e dintorni e nei comuni della Bassa Romagna.