Quasi 1000 gli ortisti “mascherati” grazie a Ravenna Centro Storico

“Ora che la politica ha trovato la soluzione alla questione degli ortisti a che la coltivazione di terreno per uso agricolo è stata consentita disciplinando l’accesso agli orti comunali, – scrivono dall’associazione culturale Ravenna centro storico- -grazie agli ottimi rapporti che intercorrono fra la nostra associazione e l’amministrazione comunale e agli ottimi risultati ottenuti nei giorni scorsi con la produzione e la distribuzione assolutamente volontaria di mascherine che Ravenna Centro Storico ha messo in atto, si è deciso di collaborare ulteriormente”.

Per questi motivi l’associazione “ha provveduto a realizzare, sanificare ed impacchettare 1.000 mascherine che attraverso il servizio decentramento che a sua volta le distribuirà alle associazioni verranno distribuite a TUTTI gli ortisti che potranno utilizzarle nella loro attività ma ovviamente anche nel quotidiano. Le mascherine come noto sono realizzate grazie al contributo di sarte volontarie coordinate da Sabrina Capriotti in cotone e possono essere lavate, sterilizzate e riutilizzate più volte, si tratta di un ulteriore piccolo e libero contributo che come associazione abbiamo voluto dare, senza alcun riferimento o giudizio sul gruppo a cui verranno distribuite, ma con il semplice obiettivo di fare ancora una volta la nostra parte affinché un altro migliaio di cittadini ravennati (insieme agli altri oltre 7000 che le hanno ricevute in precedenza) possano utilizzare questo presidio e garantire e garantirsi la salute reciprocamente, per quanto possibile”