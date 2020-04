Siglato accordo per vendita mascherine a prezzo controllato: le farmacie aderenti in provincia di Ravenna

Ravenna Farmacie, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ravenna e Federfarma, hanno sottoscritto un accordo con l’obiettivo di offrire a un prezzo controllato le mascherine chirurgiche, disponibili in un numero molto rilevante di farmacie, sia pubbliche che private (sotto, l’elenco completo delle farmacie aderenti). Vista la necessità di distribuzione dei dispositivi in una quantità tale da garantire la continuità della fornitura, Ravenna Farmacie si è attrezzata per acquisire un numero rilevante di mascherine, che fornisce a tutte le farmacie private che hanno aderito all’accordo e che sono vendute ad un prezzo di 1,50 euro l’una “con l’obiettivo – spiegano da Ravenna Farmacie – di poterlo abbassare nei prossimi giorni in relazione ai costi di reperimento”. La convenzione prevede anche che le mascherine siano vendute allo stesso prezzo in tutte le farmacie, pubbliche o private.

“In queste settimane di emergenza – ha commentato in proposito il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale -, in cui la sicurezza dei cittadini è ovviamente una delle priorità assolute, il ruolo dei farmacisti è stato ed è sempre più cruciale. I farmacisti e tutti coloro che lavorano all’interno delle farmacie, come altri operatori sanitari, sono in prima linea ormai da due mesi: per consegnare farmaci e dispositivi di sicurezza, naturalmente, ma anche per consigliare gli utenti, ascoltarne le richieste, cercare di soddisfarle in ogni maniera”.

“La vicenda delle mascherine è emblematica – aggiunge -. Dimostra intanto l’impegno di Ravenna Farmacie per reperire i dispositivi anche su mercati lontani, come quello cinese, e farne arrivare in provincia quantitativi massicci a prezzi ragionevoli. Voglio rimarcare da un lato il ruolo che un soggetto qualificato a controllo pubblico può svolgere in questo settore, e del pari la costante e concreta collaborazione fra le farmacie pubbliche e quelle private. Sottolineo l’accordo positivo tra Ravenna Farmacie, Ordine dei Farmacisti e Federfarma, che ha coinvolto la stragrande maggioranza delle farmacie private della provincia, per consentire una risposta puntuale alla richiesta di mascherine chirurgiche. Tutte le farmacie aderenti si sono impegnate a contenere al minimo il prezzo delle mascherine e a mantenerlo uguale o ridurlo nel tempo in base alle condizioni del mercato”.

“In questi tempi dolorosi e difficili – conclude il sindaco -, dal nostro territorio arrivano quotidianamente attestazioni d’impegno nella ricerca di soluzioni che mettono al primo posto la necessità di dare risposte concrete ai bisogni delle persone. Il comportamento mostrato dai farmacisti e dalle farmaciste ne è una delle tante dimostrazioni. Ne sono orgoglioso e vorrei estendere loro il mio ringraziamento”.

Ecco le farmacie aderenti:







E anche le seguenti:

FAENZA, FARMACIA COMUNALE N.1 – LAGHI

FAENZA, FARMACIA COMUNALE N.2 – MARCONI

FAENZA, FARMACIA COMUNALE N.3 – FORLIVESE

LUGO, FARMACIA COMUNALE N.1 – VIA PROVINCIALE FELISIO

LUGO, FARMACIA COMUNALE N.2 – VIA DI GIU’

LUGO, FARMACIA COMUNALE N.3 – VIA DE BROZZI

CASTEL BOLOGNESE, FARMACIA COMUNALE DEL BORGO